Øk spilleropplevelsen med BGMI-innløsningskoder

Det populære spillet Battlegrounds Mobile India (BGMI) har fått gjennomslag siden PUBG Mobile ble fjernet fra det indiske markedet. En av funksjonene som skiller BGMI er tilgjengeligheten av daglige BGMI-innløsningssertifikater, som kan byttes inn mot forskjellige belønninger i spillet.

BGMI-innløsningskoder er en velsignelse for spillere på et begrenset budsjett. Ved å bytte disse sertifikatene kan spillere få en valuta i spillet kjent som «Ukjente kontanter» (UC), så vel som følelser, gjenstander og forbedringer for våpen og kjøretøy. Det beste er at nye innløsningskoder ikke lenger er nødvendig for å få UC, noe som gjør det enklere for budsjettbevisste spillere å få tilgang til disse verdifulle belønningene.

For 12. september 2023 er dette BGMI-innløsningskodene som tilbys:

– BTOQZHZ8CQ

- TQIZBZ76F

– 5FG10D33

– GPHZDBTFZM24U

– KARZBZYTR

– JJCZCDZJ9U

– UKUZBZGWF

– TIFZBHZK4A

- RNUZBZ9QQ

– PGHZDBTFZ95U

– R89FPLM9S

– BMTCZBZMFS

– TQIZBz76F

– BMTFZBZQNC

– SD14G84FCC

Hvis du er ny på å løse inn BGMI-koder, her er en trinn-for-steg guide:

1. Gå til den angitte BGMI-refusjonssiden.

2. Bekreft din BGMI-kontostatus.

3. Skriv inn kampanjekoden nøyaktig i det angitte feltet.

4. Velg "Løs inn" fra de tilgjengelige alternativene.

5. Sjekk beholdningen din i spillet for å få tilgang til de innløste gjenstandene.

Disse innløsningskodene låser opp ulike belønninger, inkludert forbedringer for skytevåpen og kjøretøy, samt en rekke gjenstander i spillet. Å fordype deg i den fengslende verdenen til BGMI er nå gjort enda mer spennende med kodene for 12. september 2023.

kilder:

