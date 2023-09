BeXide Studio viser uanmeldt spill på Tokyo Game Show 2023

BeXide, det anerkjente studioet kjent for sine populære spill som Doko Demo Issyo og Super Bullet Break, har annonsert at det vil stille ut en uanmeldt tittel for PlayStation 5, Switch og PC (Steam)-plattformene på Tokyo Game Show 2023. svært etterlengtede spill vil bli vist frem sammen med BeXides tidligere annonserte spill, Persha and the Magic Labyrinth: Arabian Nyaights.

Besøkende til arrangementet vil få muligheten til å spille både Persha og Magic Labyrinth: Arabian Nyaights og den ikke avslørte tittelen på standen "Indie Games Corner". Som en spesiell godbit for spillere, vil BeXide tilby eksklusive Tokyo Game Show 2023 akrylnøkkelholdere for Persha and the Magic Labyrinth: Arabian Nyaights, samt en egen original nyhet for det nylig annonserte spillet.

Tokyo Game Show 2023 er planlagt å finne sted fra 21. til 24. september på Makuhari Messe i Chiba, Japan. Denne høyt ansette spillbegivenheten tiltrekker seg bransjefolk, spillentusiaster og media fra hele verden, og gir en plattform for utviklere å vise frem sine nyeste kreasjoner.

BeXides beslutning om å presentere et uanmeldt spill på Tokyo Game Show 2023 har skapt betydelig spenning blant fans og spillfellesskapet. Med studioets merittliste for å levere morsomme og innovative spillopplevelser, er forventningen til denne nye tittelen på et all-time high.

