Behind The Glass: Los Angeles Kings Training Camp – En innside titt på NHL Preseason

National Hockey League (NHL) og NHL Network har kunngjort sitt samarbeid med Los Angeles Kings for den fjerde sesongen av deres all-tilgang preseason-dokuserier, Behind The Glass. Denne tredelte serien, produsert av NHL Network i samarbeid med NHL Productions, vil gi en titt bak kulissene på intensiteten, dramaet og konkurransen til en NHL-preseason gjennom linsen til de to ganger Stanley Cup Champion Kings.

Den kommende sesongen av Behind The Glass vil inneholde Kings' tur til den sørlige halvkule når de spiller mot Arizona Coyotes i Melbourne, Australia for 2023 NHL Global Series. Dette vil være de første NHL-kampene som spilles i Australia, noe som gir spenning til serien. Spillerne vil bli mikset opp og vist bort fra banen, og tilby fansen uovertruffen innhold mens de konkurrerer om sin plass på listen og forbereder seg til den vanlige sesongåpningen.

Etter to påfølgende Stanley Cup Playoff-plasser, har Kings hevet forventningene til organisasjonen. Behind The Glass vil fokusere på lagets visepresident og daglig leder, Rob Blake, og hovedtrener Todd McLellan, mens de leder laget gjennom hele treningsleiren og former visjonen for en evigvarende Stanley Cup-utfordrer. Serien vil også profilere nøkkelspillere som den nyervervede senteren Pierre-Luc Dubois, de stigende stjernene Adrian Kempe og Kevin Fiala, og veteranspillerne Anze Kopitar og Drew Doughty. Teampresident Luc Robitaille vil gi unik innsikt i hva det vil si å være en konge.

Behind The Glass hadde første premiere i 2018, og ga fansen et enestående blikk på NHL-preseason gjennom øynene til New Jersey Devils. Siden den gang har serien vist Philadelphia Flyers og Nashville Predators. Årets utgave vil øke innsatsen med den internasjonale turen til Melbourne, Australia.

Fans kan forvente å se eksklusivt bonusinnhold og klipp fra hver episode av Behind The Glass som deles på tvers av digitale og sosiale medieplattformer ved å bruke hashtaggen #BehindTheGlass. I tillegg vil hver episode være tilgjengelig på NHLs YouTube-plattform, og gir fansen flere muligheter til å engasjere seg i serien.

Behind The Glass: Los Angeles Kings Training Camp lover å bringe fansen nærmere spillet og gi et unikt og aldri sett perspektiv på laget og preseason. Med enestående tilgang vil denne dokumentserien garantert begeistre fansen når de ser frem til den kommende NHL-sesongen.

