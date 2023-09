Mindre enn halvparten av australiere har 5G-telefoner, ifølge forskning

I følge nyere undersøkelser utført av prissammenligningsnettstedet Finder, har bare 46 % av australiere som bruker mobiltelefoner en enhet som er i stand til å hente en 5G-forbindelse. Dette funnet er basert på Consumer Sentiment Tracker, en direkte undersøkelse av over 53,000 24 australiere. Undersøkelsen viste også at 5 % av respondentene ikke ønsker 8G-dekning, mens 5 % innrømmet at de ikke visste hva 22G er. Imidlertid uttrykte 5 % av deltakerne et ønske om å oppgradere til en XNUMXG-telefon i fremtiden.

I tillegg kommer forskningen på et tidspunkt da 3G-nettverket nærmer seg slutten. Store telekomselskaper i Australia, som Vodafone, Telstra og Optus, har annonsert planer om å stenge 3G-nettverkene sine og oppgradere teknologien for å forbedre deres nyere 4G- og 5G-nettverk. Vodafone skal stenge 3G-nettverket innen 15. desember, etterfulgt av Telstra i juni 2024 og Optus i september 2024.

Eksperter antyder at personer med eldre enheter må oppgradere snart eller risikere å miste tilkoblingen. Dette inkluderer iPhone-eiere, da modeller tidligere enn iPhone 6 kun vil ha tilgang til 3G, som ikke lenger vil bli støttet neste år. 3G-nedleggelsen vil også påvirke enheter som ikke er telefoner, som sikkerhetssystemer, medisinske alarmer, EFTPOS-maskiner og noen bilers fjernstartsystemer. Det anbefales for enkeltpersoner som er avhengige av slike enheter å sjekke med sine produsenter eller nettverksleverandører for å finne ut om de vil bli berørt.

De som har kjøpt mobiltelefoner de siste årene trenger imidlertid ikke bekymre seg, for selv om enhetene deres ikke støtter 5G, vil de ikke bli påvirket av 3G-nedleggelsen. Mobilnettverk oppgraderes vanligvis hvert tiår eller så, med eldre nettverk som fases ut. 5G, den femte generasjonen mobilnettverk, ble først introdusert i 2019, og det forventes at 6G vil bli introdusert innen slutten av tiåret.

Samlet sett fremhever forskningen det nåværende landskapet for mobil tilkobling i Australia, med mindre enn halvparten av befolkningen som bruker 5G-telefoner. Etter hvert som teknologien utvikler seg, blir det avgjørende for enkeltpersoner å holde enhetene sine oppdatert for å sikre uavbrutt tilkobling og tilgang til de nyeste nettverksmulighetene.

