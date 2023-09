Augusta fylkesbibliotek tilbyr kurs i tekniske leseferdigheter

Augusta County Library i Fishersville, Virginia, vil tilby teknisk leseferdighetsklasser denne høsten for å imøtekomme folk på alle ferdighetsnivåer. I dagens stadig mer virtuelle arbeidsmarked er det et økende behov for digitale ferdigheter for å sikre at enkeltpersoner er utstyrt med de nødvendige teknologiske ferdighetene. Disse ferdighetene spenner fra grunnleggende oppgaver som å sende e-poster til å beskytte seg mot cybersvindel og phishing-forsøk.

Med støtte fra et AT&T-tilskuddsfond har Augusta County Library som mål å samarbeide med samfunnet for å tilby både generell digital kunnskap og spesialiserte ferdigheter. Rachael Phillips, voksentjenestesjefen ved biblioteket, fremhever viktigheten av digital kompetanse i dagens samfunn. Uten disse ferdighetene kan enkeltpersoner falle bak på arbeidsmarkedet og slite med daglige aktiviteter i en teknologidrevet verden.

Klassene som tilbys av Augusta fylkesbibliotek vil være gratis, men det vil være begrenset med plass. Phillips oppfordrer alle som er interessert i å delta til å besøke bibliotekets nettside eller ringe for å avtale. Klassene vil fokusere på grunnleggende cybersikkerhet, introduksjon til enheter som Android- og Apple-enheter, og å bygge kjernekompetanse innen digital kompetanse.

Disse timene er spesielt gunstige for eldre individer og de som kommer inn i samfunnet igjen. Phillips forklarer at mange mennesker sliter med å lære å bruke internettenheter, noe som kan resultere i motløshet under jobbsøk og daglige aktiviteter. Ved å tilby disse timene søker Augusta fylkesbibliotek å bygge bro over det digitale skillet og sikre at medlemmer av samfunnet har de nødvendige ferdighetene for å trives i en stadig mer digital verden.

Avslutningsvis anerkjenner Augusta fylkesbibliotek viktigheten av ferdigheter i digital kompetanse og har som mål å tilby ressurser og klasser for å hjelpe enkeltpersoner med å få eller styrke disse ferdighetene. Med støtte fra fellesskapet og AT&T-støttefondet gjør biblioteket digital kompetanse tilgjengelig for alle, uavhengig av ferdighetsnivå eller alder.

Kilde: WHSV (ingen URL oppgitt)