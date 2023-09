Audemars Piguet avduker nye utgivelser på tvers av fem samlinger

By

Audemars Piguet har nylig introdusert en rekke nye klokker på tvers av fem forskjellige kolleksjoner, som viser deres forpliktelse til innovasjon og håndverk. Blant høydepunktene er Royal Oak "Jumbo" Extra-Thin, High Jewelry Royal Oak, Royal Oak "Jumbo" Extra-Thin Openworked, Royal Oak Offshore Chronograph Ceramic og Royal Oak Minute Repeater Supersonnerie.

Royal Oak "Jumbo" Extra-Thin har nå bruk av titan og bulk metallisk glass (BMG) i sin konstruksjon, noe som gir den et unikt og banebrytende utseende. Kombinasjonen av disse materialene ble først sett i merkets 2021 Only Watch-tilbud, og nå har den blitt innlemmet i den vanlige kolleksjonen. Den nye utgaven er drevet av kaliber 7121, og erstatter den forrige kaliber 2121.

For de som foretrekker et snev av luksus, har Audemars Piguet introdusert fire høye smykkeversjoner av den klassiske Royal Oak. Disse modellene har den sjeldne og svært tekniske snøinnstillingen, som gir en lysende effekt til det ikoniske designet. Tilgjengelig i 18 karat hvitt eller rosa gull, og i to størrelser, kombinerer disse klokkene eleganse med slitestyrke.

I forlengelsen av 50-årsjubileet til Royal Oak, har merket lansert Royal Oak “Jumbo” Extra-Thin Openworked i gult gull. Dette nye tillegget beholder samme DNA som de tidligere utgitte versjonene av rosa gull og rustfritt stål, med fokus på åpenhet og sofistikert håndverk. Bevegelsen som brukes er kaliber 7124, som er spesielt tynn på bare 2.7 mm.

For å markere 30-årsjubileet til Royal Oak Offshore, har Audemars Piguet avduket to nye modeller i keramikk, titan og gull. Disse klokkene tolker 2020 Ref. 26405CE og drives av kaliber 4401, et selvopptrekkende integrert kronografverk med tilbakeflyttingsfunksjon.

Til slutt, for de som leter etter teknisk fortreffelighet, presenterer Audemars Piguet to nye versjoner av Royal Oak Minute Repeater Supersonnerie i svart keramikk for første gang. Disse klokkene har merkets patenterte Supersonnerie-teknologi, som sikrer eksepsjonell akustisk ytelse. Drevet av kaliber 2953, kombinerer disse klokkene avansert teknologi og tradisjonell etterbehandling.

Audemars Piguet fortsetter å flytte grensene for urproduksjon med sine siste utgivelser, og tilbyr entusiaster et mangfoldig utvalg alternativer som viser både deres tekniske ekspertise og kunstneriske teft.

kilder:

– Artikkel: HODINKEE – Introduserer: Audemars Piguet Royal Oak Collection 2022

– Bilder: Audemars Piguet