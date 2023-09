Valkyrie LMH-programmet skal komme tilbake med Aston og Heart of Racing Partnership

By

Etter mer enn tre år på vent, vil Valkyrie LMH-programmet bli reaktivert gjennom et partnerskap mellom Aston Martin og det USA-baserte teamet Heart of Racing. Aston Martin og Heart of Racing nærmer seg angivelig en avtale om å bringe Valkyrie LMH-bilen til banen i 2021.

Aston Martin er i samtaler med leverandører og setter sammen et team for å overvåke programmet, inkludert tidligere Williams F1-ingeniørdirektør Adam Carter. Mens Aston Martin ikke har bekreftet gjenopplivingen av Valkyrie LMH, la selskapet vekt på sitt sportsbilracing-DNA og sin forpliktelse til å evaluere alternativer i det utviklende motorsportlandskapet.

Heart of Racing-teamets rektor Ian James uttrykte lagets ønske om å rykke opp til toppklassen av internasjonal sportsbilracing, men uttalte at ingen avtale er oppnådd eller signert ennå. Heart of Racing har allerede utvidet seg til World Endurance Championship (WEC) med Aston Martin i år.

Racerbilen Valkyrie forventes å konkurrere i både WEC og International Motor Sports Association (IMSA). Bilen vil bli drevet av en 6.5-liters V12-motor utviklet i samarbeid med Cosworth, lik motoren som brukes i gateversjonen av Valkyrie.

Valkyrie-programmet ble satt på vent da LMP2-baserte LMDh-biler ble innlemmet i Hypercar-divisjonen til WEC. Aston Martin har imidlertid bestemt seg for å gjenopplive programmet etter hint fra Lawrence Stroll, eier av Aston Martin, om en retur på høyt nivå til Le Mans.

Aston Martins siste deltagelse i toppklassen på Le Mans var med AMR-One open-top LMP1 i 2011. Valkyrie-programmet er atskilt fra Aston Martin Racing-operasjonen som utviklet den Lola-baserte DBR1/2 P1-kupeen.

