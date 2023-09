Assassin's Creed Mirage: A Return to the roots of the Assassin's Creed-serien

Assassin's Creed Mirage markerer en betydelig milepæl for Ubisoft Bordeaux, ettersom det er første gang studioet har ledet utviklingen av en fullstendig spillutgivelse. Bordeaux er kjent for sitt arbeid med Valhallas Wrath of the Druids DLC, og ble valgt til å utvikle den slankere og mer fokuserte Mirage, som opprinnelig var ment å være DLC for Valhalla før den ble et frittstående eventyr. Mirage ligger i den historiske byen Bagdad, og har som mål å gå tilbake til røttene til Assassin's Creed-serien og hylle det originale spillet.

Et av hovedaspektene ved Mirage er dens vektlegging av sniking og speiding, og bringer tilbake det klassiske Assassin's Creed-spillet. Sosial blanding har gjort en retur, slik at spillere sømløst kan blande seg inn i folkemengdene og navigere i de travle gatene i Bagdads Round City. Parkour er også en fremtredende funksjon, ettersom spillere kan krysse byen ved hjelp av hustak og utføre akrobatiske bevegelser for å unngå kamp. I tillegg er rask reise til synkroniserte utsiktspunkter tilgjengelig for de som foretrekker en raskere transportmåte.

Selve Round City er en imponerende setting, med kanaler, grøntområder og distinkte distrikter med arkitektur som minner om det første Assassin's Creed-spillet. Hvert distrikt tilbyr en unik opplevelse, for eksempel Karkh, en livlig markedsby, og Abbasiyah, hjemmet til The House of Wisdom hvor lærde studerer matematikk og filosofi. Oppmerksomheten på detaljer i byens design bidrar til den oppslukende opplevelsen av Mirage.

I tillegg til byen introduserer Mirage også områder kjent som The Wilderness, som gir et mer åpent og ekspansivt miljø som ligner på de moderne Assassin's Creed-spillene. Disse områdene byr på et forfriskende temposkifte og er ikke nødvendig å utforske for den viktigste narrative-drevne opplevelsen av Mirage. Enten spillere foretrekker de begrensede urbane omgivelsene eller den åpne villmarken, tilbyr Mirage det beste fra begge verdener.

Selv om Mirage først og fremst fokuserer på Basim Ibn Ishaqs opplevelser i Bagdad, er det også øyeblikk satt i den moderne historien. Disse øyeblikkene er imidlertid begrenset, med hovedvekt på Basims reise. En annen bemerkelsesverdig plassering i spillet er festningen Alamut, som fungerer som treningsplass for de skjulte og har nikk til tidligere Assassin's Creed-lære.

Mirage introduserer ny spillmekanikk som et beryktet system, der NPC-er vil reagere på spillerens handlinger. Sviktende oppgaver som lommetyveri kan føre til at NPC-er varsler vakter og øker spillerens beryktethetsnivå. For å unngå oppdagelse kan spillere bruke strategier som å bestikke musikere for å skape distraksjoner eller delta i kamp som en siste utvei.

Assassin's Creed Mirage tilbyr noe for både mangeårige fans og nykommere i franchisen. Fans vil sette pris på påskeeggene og referansene til den bredere Assassin's Creed-historien, mens nykommere kan hoppe inn i serien med Mirage som sin første opplevelse. Med sitt fokus på stealth, parkour og en retur til røttene til serien, er Mirage satt til å levere et spennende og oppslukende Assassin's Creed-eventyr.

