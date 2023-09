Assassin's Creed Mirage: A Return to the Roots of the Series

Utgivelsen av tidlige forhåndsvisninger av Assassin's Creed Mirage antyder at spillet vil markere en etterlengtet retur til den historiske fiksjonsseriens røtter. Gjennom årene har Assassin's Creed-serien utvidet seg utover den opprinnelige premissen, og blitt overfylt med komplekse plott, forvirrende kart, langvarig spilling og mange sideoppdrag. Imidlertid ser det ut til at Mirage endrer det ved å tilby en strømlinjeformet og stealth-fokusert opplevelse.

Mirage fungerer som en forløper til forgjengeren, Valhalla, og sentrerer seg rundt tyven fra 9-tallet og den mytologiske overmenneskelige reinkarneren, Basim Ibn Ishaq, mens han navigerer gjennom den travle byen Bagdad. Ubisoft lovet at Mirage ville være mer "intim", med en kortere spilletid på rundt 20 timer og en mer lineær historie sammenlignet med Valhalla.

Tidlige reaksjoner fra spillere har stort sett vært positive. Forhåndsvisningene fremhever tilbakekomsten til det klassiske Assassin's Creed stealth-spillet, med et mer fokusert kart som ikke overvelder spillere med en mengde ikoner. IGN beskriver spillet som å bringe serien tilbake til røttene på best mulig måte, mens GameRant nevner at Mirage belønner både ren stealth og «det er sniking hvis ingen er i live for å fortelle om det»-metoden.

Noen kritikere bemerker imidlertid at Mirages kampsystem føles enkelt og mangler innovasjon. Kampen består av den samme kjente angreps-, unnvike-, parerings- og motangrepsrutinen som er sett i mange tredjepersonsspill. Ferdighetstreet virker også uinspirerende, og fokuserer på forbedringer av hovedpersonens ørnefølge og lagerstyring i stedet for å introdusere spennende nye evner.

Til tross for disse mindre ulempene, tyder helhetsinntrykk på at Mirage fanger essensen av det som gjorde Assassin's Creed-serien populær i utgangspunktet. Dens nye setting og vekt på sosial stealth-mekanikk gir en nostalgisk opplevelse for fans som har lett etter en retur til franchisens røtter.

Assassin's Creed Mirage skal lanseres 5. oktober for PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S og Windows.

