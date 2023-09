Apples watchOS 10-oppdatering introduserer spennende funksjoner for Apple Watch Series 9

Apple har annonsert at watchOS 10, den siste oppdateringen for smartklokken, vil være tilgjengelig for nedlasting 18. september. Denne oppdateringen gir betydelige endringer i klokkens grensesnitt og introduserer nye funksjoner som forbedrer brukeropplevelsen.

Et av de viktigste tilleggene i watchOS 10 er introduksjonen av widgets, som Apple kaller blikk. Brukere kan nå sveipe gjennom og tilpasse disse widgetene, noe som gjør det enklere å få tilgang til informasjon raskt. Klokken får også en Smart Stack-widget, drevet av maskinlæring, som forutsier og viser de mest relevante widgetene for brukere gjennom dagen.

Videre bringer watchOS 10 forbedringer til Siri-funksjonaliteten på Apple Watch Series 9. Siri-kommandoer vil nå bli behandlet på enheten, noe som sikrer bedre personvern og gjør det mulig for brukere å stille spørsmål knyttet til personlig helse- og treningsdata fra Health-appen.

Oppdateringen inkluderer også en ny andregenerasjons ultra bredbåndsbrikke (UWB), som kan oppdage når en HomePod er i nærheten. Når brukeren kommer innen fire meter fra en HomePod med UWB, starter klokken automatisk Spilles nå-funksjonen, slik at brukere kan kontrollere HomePod eller motta forslag fra Smart Stack.

Apple har også forbedret tilgjengelighetsfunksjoner i watchOS 10. Brukere kan nå dobbelttrykke fingrene sammen på samme hånd som klokken for å utføre ulike handlinger, som å svare på anrop eller få tilgang til Smart Stack-widgeten.

Når det gjelder brukergrensesnitt, har app-nettet blitt redesignet. I stedet for det tidligere honeycomb-nettet, vises apper nå som små sirkulære ikoner som ruller vertikalt, noe som gjør det lettere å finne og få tilgang til ønskede apper. I tillegg har sideknappens funksjonalitet blitt endret; et enkelt trykk tar nå brukere til kontrollsenteret, mens et dobbelttrykk henter opp Apple Wallet for NFC-betalinger.

WatchOS 10 gir en mer intuitiv og interaktiv brukeropplevelse, slik at Apple Watch føles som en miniatyr iPhone. Med sine tilpassbare widgets, forbedrede Siri-funksjoner og forbedrede tilgjengelighetsfunksjoner, sørger Apple for at smartklokken forblir et verdifullt verktøy for brukere i deres daglige liv.

