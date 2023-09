Apple lanserer karbonnøytrale Apple Watch-modeller i forsøk på å redusere utslipp

By

Apple kunngjorde tirsdag at de introduserer karbonnøytrale versjoner av tre av sine Apple Watch-modeller som en del av sin forpliktelse til å bli karbonnøytrale innen 2030. Disse nye modellene vil ha en grønn logo på eskene for å markere deres bærekraft.

Størstedelen av utslippsreduksjonen i disse klokkene kommer fra bruk av ren elektrisitet under produksjonsprosessen. Apple avslørte at 300 av leverandørene deres også har forpliktet seg til å bruke ren energi til Apple-produksjon.

Imidlertid forble Apples transportnettverk, som var sterkt avhengig av fly, en betydelig kilde til utslipp. For å løse dette planlegger Apple å transportere flere klokker med båter, tog og andre ikke-luft metoder for å redusere utslipp.

For de tre karbonnøytrale Apple Watch-modellene vil halvparten av forsendelsene etter vekt bli flyttet med ikke-luftmetoder. Apple-ledere uttalte at dette skiftet vil bidra til å redusere drivstofforbruket og skape færre karbonutslipp.

Ved å bruke denne transportmetoden har Apple som mål å ha lavere utslipp enn tidligere klokkemodeller. For eventuelle gjenværende utslipp vil selskapet kjøpe karbonkompensasjon for å sikre karbonnøytralitet.

Apple Watch Series 9, Apple Watch SE og Apple Watch Ultra 2 med den nye grønne logoen vil ha betydelig lavere utslipp sammenlignet med tidligere produkter. Spesielt vil den nye klimavennligere aluminiumsserien 9 med et sportsløkkebånd ha 8.1 kg (18 lb) utslipp igjen etter Apples endringer.

I tillegg jobber Apple for å bruke mer resirkulerte materialer i produktene sine. De nye klokkene har tilpassede legeringer av aluminium og titan laget av resirkulerte materialer, samt batterier som kun inneholder resirkulert kobolt. Apple planlegger å utvide denne bærekraftige praksisen til flere av produktene sine i fremtiden.

Til tross for skiftet mot bærekraft, la Apple vekt på at de karbonnøytrale versjonene av klokkene vil bli priset det samme som standardmodellene. Selskapet har som mål å gjøre disse endringene gjennomførbare og replikerbare for andre virksomheter.

Kilder: Reuters