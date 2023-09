Det ryktes at Apple lanserer nytt FineWoven Band for Apple Watch

Ryktene tyder på at Apple kan avduke et nytt FineWoven-band for Apple Watch på dagens iPhone 15-arrangement. Twitter-lekkeren Kosutami lekket bilder av bandet, og viste frem designen og antydet at Apple kanskje går mot mer miljøvennlige materialer for tilbehøret.

Spekulasjoner indikerer at Apple potensielt kan erstatte sine eksisterende silikongummi-, fluorelastomer- og lærremmer med bærekraftige alternativer. Dette er i tråd med selskapets pågående forpliktelse til miljøansvar.

Mens bildene av FineWoven-bandet gir et glimt av hva du kan forvente, har de første reaksjonene vært blandede. Noen seere har uttrykt bekymring for bandets utseende, og oppfattet det som tynt og delikat sammenlignet med de tidligere skinntilbudene. Det gjenstår å se om FineWoven-bandet vil oppfylle kvalitetsstandardene satt av Apples tidligere tilbehør.

Vi vil ha klarhet om autentisiteten til disse lekkasjene og ytterligere detaljer om de nye Apple Watch-båndene under iPhone 15-arrangementet. Ved siden av nye band, forventes Apple også å introdusere Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2 og iPhone 15-serien.

Følg med når vi dekker alle kunngjøringene fra Apple iPhone 15-arrangementet live. Vi vil gi omfattende dekning av iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2, iOS 17 og watchOS 10.

kilder: Twitter-lekker Kosutami