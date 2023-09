By

Apple har annonsert introduksjonen av et nytt premiummateriale for Apple Watch-bånd og iPhone 15-deksler kalt FineWoven. Dette materialet erstatter de tidligere skinntilbudene som har vært synkende i kvalitet. Beslutningen om å bytte materialer ble også drevet av det betydelige karbonavtrykket knyttet til lærproduksjon i Apples skala.

FineWoven er et mikrotwillmateriale laget av 68 prosent resirkulert materiale etter forbruk. Den har en myk og semsket skinn-lignende tekstur, som gir en behagelig følelse for Apple Watch-bånd. Båndene vil være utstyrt med Magnetic Link og Modern Buckle-lukkinger for ekstra bekvemmelighet og sikkerhet.

Når det gjelder iPhone 15-deksler, vil FineWoven støtte Apples MagSafe-økosystem, slik at brukere enkelt kan koble til magnetiske ladere, lommebøker og annet tilbehør. Dette sikrer kompatibilitet med Apples økosystem samtidig som det tilbyr et mer bærekraftig alternativ til skinn.

Mange kunder har uttrykt misnøye med Apples synkende kvalitet på kuskinnsvesker. Tredjepartsprodusenter forventes imidlertid å fylle dette gapet ved å tilby billige skinnvesker eller alternativer av høyere kvalitet som rettferdiggjør en premiumpris.

FineWoven-materialet gir en ny tilnærming til stoffvesker, ettersom Google faset ut sine stoffkofferter og erstattet dem med silikonalternativer. Apples inntog i stoffvesker gir en spennende mulighet for brukere til å oppleve et nytt utseende og preg.

