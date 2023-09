Ankomsten av iPhone 15: Hva kan du forvente

Apple har avduket sitt nyeste generasjons håndsett, iPhone 15, på deres "Wonderlust"-arrangement i Cupertino. Enheten beholder mange kjente funksjoner, for eksempel Dynamic Island-utskjæringen, som nå er tilgjengelig over hele linjen. Et av de mest bemerkelsesverdige tilleggene er imidlertid den oppdaterte porten: USB-C.

Dette trekket fra Apple markerer et skifte mot standardisering av koblinger, delvis drevet av EU-lovgivning. Selv om Apple kanskje ikke i utgangspunktet var entusiastisk over endringen, er det til syvende og sist en positiv utvikling for forbrukerne. Lightning-porten, introdusert for over et år siden, fases nå ut, med iPad-linjen som allerede går over til den standardiserte kontakten.

Dynamic Island-funksjonen er også forbedret, og inkluderer nå flyselskapsinformasjon. iPhone 15 har en Super Retina XDR-skjerm, tilgjengelig i 6.1 tommer og 6.7 tommer for Plus-modellen. Hovedkameraet har imponerende 48 megapiksler og bruker pixel binning for å produsere høyoppløselige 24 megapikslers bilder. I tillegg tilbyr håndsettet forbedret zoom med 2x telefoto "optisk kvalitet" for skarpere bilder.

Maskinlæringsevner er integrert i iPhone 15. Den kan automatisk oppdage tilstedeværelsen av en person eller kjæledyr (spesielt katter og hunder) i rammen og bruke bokeh-effekten deretter. Smart HDR-modusen har også blitt forbedret, ved å bruke dybdeføling i frontkameraet for å skille objekter bedre og gi et mer levende fargespekter.

Under panseret drives enheten av den nye A16 bioniske brikken, med en sekskjerners GPU. Den har også Ultra Wideband-teknologi, som forbedrer FindMy-funksjonaliteten, som ligner på Apple Watch Series 9.

Andre bemerkelsesverdige forbedringer inkluderer forbedret stemmeisolering for å minimere omgivelsesstøy, samt en ny Roadside Service-funksjon for satellitttilkobling, utviklet i samarbeid med AAA. iPhone 15 er tilgjengelig i gul, grønn, blå, svart og rosa.

Kilder: Apple