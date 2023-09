Apples karbonnøytrale klokkeserie 9: En nærmere titt på den større klimapåvirkningen

By

Apple annonserte nylig utgivelsen av sin Apple Watch Series 9, som den hevder å være det første karbonnøytrale produktet. Selv om dette virkelig er et skritt fremover, er det viktig å undersøke det større bildet av selskapets miljøpåvirkning i stedet for kun å fokusere på et enkelt produkts bærekraft.

Den karbonnøytrale statusen til Apple Watch Series 9 gjelder kun for spesifikke kombinasjoner av etuier og bånd. I tillegg har Apple til hensikt å avslutte salget av lærtilbehør, som klokkerem og telefondeksler, for å minimere klimagassutslipp. Når man vurderer en bedrifts klimaforpliktelser, er det imidlertid avgjørende å se forbi individuelle produkters bærekraft og vurdere den generelle reduksjonen av miljøpåvirkning.

Apple har som mål å oppnå karbonnøytralitet innen 2030, og representerer en kritisk milepæl som vi bør vurdere selskapet mot. Når det gjelder Apple Watch Series 9, vil de utvalgte deksel- og båndkombinasjonene til denne modellen, sammen med Apple Watch Ultra 2 og Apple Watch SE, ha en logo som indikerer karbonnøytralitet. Apple tilskriver utslippsreduksjoner i produksjonsprosessen til material-, elektrisitets- og transportforbedringer, inkludert økt bruk av ren energi hos leverandører. Eventuelle gjenværende utslipp kompenseres gjennom naturbaserte prosjekter, for eksempel skogplantingsinitiativer som øker CO2-absorpsjonen. I tillegg lover Apple å matche kundenes forventede strømforbruk for lading av karbonnøytrale Apple Watch-modeller ved å investere i fornybare energiprosjekter.

Som en del av sin forpliktelse til bærekraft, har Apple erstattet skinn med et mikrotwillmateriale kalt FineWoven, som hevdes å ha betydelig lavere karbonutslipp sammenlignet med lær. Denne overgangen har som mål å redusere klimagassutslippene fra storfe, som slipper ut metan, en potent klimagass som forverrer klimaendringene.

Men selv om det er viktig å redusere utslipp fra spesifikke kilder, gjenspeiler det ikke nødvendigvis den generelle fremgangen et selskap gjør mot sine klimamål. Et selskap kan gjøre ett produkt mindre karbonintensivt, men oppveie denne prestasjonen ved å selge større mengder av det produktet, noe som fører til samme eller til og med økte klimagassutslipp.

Apples siste miljøfremdriftsrapport indikerer en nedgang i brutto karbonutslipp, med selskapet som produserer tilsvarende 20.6 millioner metriske tonn karbondioksid i 2022. For å nå sine klimamål, må Apple oppnå netto-nullutslipp innen slutten av tiåret. Det er viktig at fremgangen fortsetter, som demonstrert av Octavia Spencers rolle som Moder Natur i en sketsj under Apples nylige begivenhet, som minner selskapet om ikke å skuffe moren.

Kilder: Apple