Apple skal holde et etterlengtet arrangement med tittelen "Wonderlust" hvor det forventes å avsløre nye enheter og gi oppdateringer om programvareendringer. Rapporter tyder på at nye modeller av iPhone og Apple Watch sannsynligvis vil bli introdusert under arrangementet.

Det ryktes at iPhone 15 har bemerkelsesverdige teknologiforbedringer fra et designperspektiv. USB-C-ladeporter og Dynamic Island-funksjonen kan bli introdusert for alle modeller av iPhone 15. Dynamic Island er en funksjon som lar brukere sjekke varsler og gjeldende aktivitet på toppen av skjermen.

Base- og Plus-versjonene av iPhone 15 vil bli drevet av A16-brikker, mens de to andre iterasjonene vil ha A17-brikker. Pro- og Pro Max-modellene forventes å ha en mindre ramme og økte skjermstørrelser. Titankanter er også forventet. Det er rapporter om at ring/stillebryteren kan bli erstattet med en "Action Button" på Pro- og Pro Max-modellene.

Apple Watch Series 9 forventes også å bli introdusert på arrangementet, sammen med en ny versjon av Apple Watch Ultra. Begge produktene kan se forbedringer i prosesseringshastigheter og tilby flere fargealternativer.

Analytikere spår at Pro- og Pro Max-iterasjonene til iPhone 15 vil ha en prisøkning på $100 sammenlignet med tidligere modeller, rettferdiggjort av fremskritt innen teknologi, brikker og batteriteknologi. Det er imidlertid forventet at amerikanske operatører vil tilby rabatter og kampanjer for å øke salget av iPhone 15.

Apples årlige september-arrangement finner sted tirsdag klokken 10 lokal tid i Cupertino, California. Selskapet har sett en nedgang i nettoomsetningen for de tre første kvartalene av regnskapsåret 2023, og genererte 293.79 milliarder dollar sammenlignet med 304.18 milliarder dollar i samme periode i fjor. Til tross for dette har verdien av Apple-aksjene økt med over 43 % i år.

Kilder: The Verge, Bloomberg