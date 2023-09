Apple introduserer USB-C-lading for iPhone 15 og AirPods Pro

By

Under Apples nylige arrangement kunngjorde selskapet at det vil gjøre betydelige endringer i ladeteknologien. Den kommende iPhone 15-serien vil være utstyrt med USB-C-porter, som erstatter de tidligere Lightning-portene. Dessuten introduserer Apple også en USB-C-ladekontakt for andregenerasjons AirPods Pro.

Med den nye USB-C-kompatibiliteten vil brukere kunne lade AirPods Pro-dekselet ved hjelp av en USB-C-kabel koblet til iPhone 15. Den nyeste AirPods Pro med USB-C-dekselet kan allerede forhåndsbestilles for $249 og vil bli tilgjengelig fra 22. september.

I tillegg til oppdateringen av ladeporten, har Apple gjort forbedringer til AirPods Pro når det gjelder holdbarhet. Både dekselet og øreproppene er nå klassifisert IP54 for støvbeskyttelse, noe som forbedrer deres generelle holdbarhet og lang levetid.

Apple avslørte også at USB-C-dekselet vil støtte tapsfri lyd med lav latens når den er paret med den kommende Vision Pro. H2-brikken muliggjør 20-bits 48 kHz lydkvalitet, og lover en oppslukende lydopplevelse når Apples headset lanseres neste år.

Andregenerasjons AirPods Pro tilbyr betydelige oppgraderinger fra den forrige modellen, med forbedret lydkvalitet og forbedret aktiv støyreduksjon (ANC) ytelse. En fremtredende funksjon er den gjennomsiktige modusen, som gir en naturlig lydopplevelse under videosamtaler og taleinteraksjoner. Håndfri tilgang til Siri, sømløs enhetsbytte og ekstra volumkontroll er blant bekvemmelighetene som tilbys av AirPods Pro.

Apple har også annonsert kommende funksjoner for AirPods Pro med utgivelsen av iOS 17. Adaptive Audio vil dynamisk justere ANC og transparensmodus basert på miljøet ditt, mens Personalized Volume bruker maskinlæring for å forutse ønsket lyttenivå. I tillegg senker Conversation Awareness volumet og prioriterer stemmer, noe som reduserer bakgrunnsstøy automatisk.

Ytterligere programvareoppdateringer forventes å forbedre sømløs enhetsbytte, noe som gjør det enklere å bytte mellom Apple-enheter. I tillegg vil brukere snart kunne dempe og oppheve demping ved å trykke på stammen på AirPods Pro, en funksjon som også vil bli utvidet til andre AirPods-modeller.

Apple lanserer også en oppdatert versjon av sine kablede EarPods, nå kompatible med USB-C. Priset til $19, USB-C EarPods er satt til å bli utgitt denne uken.

Som alltid fortsetter Apple å innovere produktene sine, og tilbyr forbedret funksjonalitet og brukeropplevelser for kundene sine.

kilder:

– [Kilde 1]

– [Kilde 2]