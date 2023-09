Vi introduserer den nye Apple Watch Series 9

By

Apple har offisielt introdusert Apple Watch Series 9, det siste tilskuddet til smartklokkeserien deres. En av nøkkelfunksjonene til Series 9 er den nye Apple S9 SiP, som gir betydelige forbedringer i ytelse og funksjonalitet.

S9 SiP har en oppgradert CPU, en 30 % raskere GPU og en 4-kjerners nevrale motor. Disse oppgraderingene resulterer i doblet hastighet for maskinlæringsoppgaver, noe som gjør smartklokken enda mer kapabel enn forgjengerne. Den forbedrede nevrale motoren lar også Siri-forespørsler behandles på selve enheten, noe som sikrer raskere og sikrere operasjoner.

Et annet bemerkelsesverdig tillegg til Series 9 er den nye ultrabredbåndsbrikken. Denne brikken gjør det mulig for brukere å pinge sin tilkoblede iPhone og finne den, på samme måte som en AirTag fungerer. I tillegg har Series 9 en skjerm som kan justere lysstyrkenivåer, med maksimalt 2,000 nits og minimum 1 nit.

En av de fremtredende funksjonene til Series 9 er "dobbelttrykk"-bevegelsen. Denne gesten lar brukere kontrollere hovedknappen i en app ved å dobbelttrykke tommelen og pekefingeren sammen, noe som gjør det enklere å utføre vanlige oppgaver som å starte smartstabelen eller svare på anrop.

Apple har også avduket Apple Watch Ultra 2, som deler mange av de samme funksjonene som Series 9, men som tilbyr enda lysere skjermfunksjoner på opptil 3,000 nits. Ultra 2 inkluderer en ny urskive kalt Modular Ultra, designet spesielt for idrettsutøvere og friluftsentusiaster som trenger GPS-koordinater, høydeinformasjon eller vanndybdemålinger.

Både Apple Watch Series 9 og Ultra 2 er tilgjengelig for forhåndsbestilling fra og med i dag og vil offisielt lanseres 22. september. Series 9 er priset til $399, mens Ultra 2 koster $799. Apple har også introdusert miljøvennlige "FineWoven"-armbånd som et alternativ for Apple Watch-serien.

For mer informasjon om kunngjøringene som ble gjort under Apples Wonderlust Event, sjekk ut vår omfattende oppsummering.

