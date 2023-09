Apple kunngjør Apple Watch Series 9: Hva er nytt?

Apple har avduket den siste iterasjonen av sin populære smartklokke, Apple Watch Series 9, under sin spesielle begivenhet kalt "Wonderlust". Den nye Apple Watch opprettholder samme design som forgjengeren, men kommer med bemerkelsesverdige oppgraderinger når det gjelder prosessor og sensorer.

En av de betydelige forbedringene i Apple Watch Series 9 er introduksjonen av SiP (system i en pakke) S9. Denne nye prosessoren har en raskere GPU og CPU, noe som resulterer i reduserte lastetider når du åpner apper eller restarter systemet. Brukere vil oppleve forbedret ytelse og jevnere drift.

I tillegg har S9 SiP en ny versjon av Apples ultrabredbåndsbrikke. I likhet med U1-brikken gir den forbedrede ultrabredbåndsteknologien "romlig bevissthet". Dette lar Apple Watch nøyaktig oppdage plasseringen til andre kompatible enheter i nærheten. Den forbedrede ultrabredbåndsfunksjonaliteten forbedrer Find My-funksjonen og åpner døren til nye muligheter.

Selv om Apple Watch Series 9 ikke introduserer noen nye helsefunksjoner, har den en forbedret pulssensor for forbedret nøyaktighet. Apple har også lagt til et nytt gyroskop som gjør det mulig for brukere å kontrollere klokken med et dobbelttrykk, noe som eliminerer behovet for å berøre skjermen.

En annen bemerkelsesverdig forbedring er den lysere skjermen til Apple Watch Series 9. Med en lysstyrke på opptil 2000 nits leverer skjermen strålende bilder, selv i sterkt sollys. Når den ikke er i bruk, dimmes skjermen til bare 1 nit, noe som sparer batterilevetiden.

Den nye Apple Watch Series 9 er tilgjengelig i 41 mm og 45 mm versjoner, laget i både aluminium og rustfritt stål. Prisene for Series 9 starter på $399. Forhåndsbestillinger av Apple Watch Series 9 er nå åpnet, og den vil offisielt lanseres i butikkene 22. september.

