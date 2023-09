Hva du kan forvente av Apples nye klokker: Series 9 og Ultra 2

Apple skal avduke sin nye iPhone 15-serie, samt neste generasjons Apple Watch Series 9 og Apple Watch Ultra 2 på sitt "Wonderlust"-arrangement. Mens informasjon om iPhone 15 har sirkulert, har de nye klokkene stort sett forblitt et mysterium. Her er hva du kan forvente av Apples kommende klokker og de store endringene de kan bringe.

I følge en fersk Bloomberg-rapport fra Mark Gurman vil Apple Watch Series 9 og Ultra 2 ha en lignende design som de nåværende modellene, men kan ha en ny prosessor og forskjellige sensor- og komponentoppgraderinger. Dette kan inkludere en mer nøyaktig pulssensor, som forbedrer klokkenes kondisjonssporingsevne. Det ryktes også at de nye klokkene kommer med en ny U2-brikke, en oppgradert versjon av den eksisterende ultrabredbåndsbrikken.

For eventyrentusiaster kan Apple introdusere en ny helsvart Apple Watch Ultra 2. Den nåværende Ultra-modellen er kjent for sitt titanium og slitesterke glasskonstruksjon, ideell for utendørsaktiviteter som fotturer og dykking. Imidlertid var den bare tilgjengelig i en enkelt farge, grå. For å løse denne begrensningen kan Apple tilby en helsvart versjon av Ultra 2.

Det har vært rykter om en stor redesign for Apple Watch, lik iPhone Xs innvirkning på iPhone. Denne redesignede klokken, med en microLED-skjerm, var opprinnelig forventet å lanseres i 2024. Det ser imidlertid ut til at utgivelsen kan bli forsinket til andre halvdel av dette tiåret. Analytikere antyder at microLED Apple Watch Ultra nå sannsynligvis vil lanseres i Q1 2026 i stedet for tidligere forventet andre halvdel av 2025.

Mens iPhone 15-serien har fått mye oppmerksomhet, har Apples nye klokker holdt seg relativt under radaren. Series 9 og Ultra 2 skiller seg kanskje ikke nevneverdig fra forgjengerne, men deres oppgraderte prosessorer, forbedrede sensorer og den potensielle introduksjonen av en helsvart Ultra 2 vil sannsynligvis gjøre dem til overbevisende alternativer for Apple-entusiaster og treningsfokuserte brukere.

Kilder: Bloomberg, MacRumors