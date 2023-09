De siste oppdateringene på Apple Watch Series 9 og Watch Ultra 2

Apple Watch-serien fortsetter å forbedre funksjonene og designene med hver nye generasjon. Dagens Apple-arrangement forventes å introdusere den nyeste Watch 9-generasjonen og en oppdatering for Watch Ultra-modellen. Selv om begge modellene sannsynligvis vil være iterative oppdateringer, er det flere viktige punkter verdt å nevne.

Den viktigste oppdateringen for Apple Watch-serien er introduksjonen av S9-brikkesettet, som regnes som den største oppgraderingen siden S6-brikken som ble brukt i Watch Series 6. Basert på rapporter vil S9-brikkesettet være basert på Apples 5nm A15 SoC, tilbyr bemerkelsesverdige ytelsesgevinster og forbedret effektivitet sammenlignet med tidligere generasjoner.

Et annet bemerkelsesverdig tillegg til både Watch 9-serien og Watch Ultra 2 er inkluderingen av U2 Ultra Wideband (UWB)-brikken. Denne brikken vil gi overlegen plasseringspresisjon og skal også integreres i den kommende iPhone 15-serien og Vision Pro-headsettet.

Når det gjelder helsesporing, forventes Apple å introdusere en oppdatert optisk hjertefrekvenssensor for Watch Series 9 og Ultra 2. Denne nye sensoren forventes å levere mer nøyaktige resultater sammenlignet med forgjengeren.

En av ryktene til Watch Ultra 2 er et lettere deksel, som kan oppnås ved bruk av 3D-printede deler. Denne vektreduksjonen forventes å gjøre Watch Ultra 2 mer behagelig å ha på seg.

Videre forventes det nye fargealternativer for både Series 9 og Watch Ultra 2. Aluminiumsversjonen av Watch 9 kan komme i et rosa alternativ, mens Watch Ultra 2 ryktes å være tilgjengelig i elegant svart så vel som sølv. Det kan også være nye alternativer for klokkeremmer, inkludert alternativer for vevde og magnetiske spenner.

Avslutningsvis lover Apple Watch Series 9 og Watch Ultra 2 flere oppdateringer og tillegg for å forbedre ytelse, nøyaktighet og estetikk. Med introduksjonen av S9-brikkesettet, U2 UWB-brikke, oppdatert hjertefrekvenssensor, lysere kabinett og nye farger og bånd, fortsetter Apple å forbedre smartklokketilbudene sine.

Definisjoner:

– S9-brikkesett: Den siste brikken som brukes i Apple Watch-serien, og tilbyr forbedret ytelse og effektivitet.

– U2 Ultra Wideband (UWB)-brikke: En brikke som gir overlegen plasseringspresisjon for enheter.

– Optisk pulssensor: En sensor som brukes til å måle puls optisk, vanligvis bæres på håndleddet.

– 3D-printede deler: Komponenter av klokken som er produsert ved hjelp av 3D-utskriftsteknologi.

