Apple gir ut oppdateringer for eldre operativsystemer for å fikse sikkerhetsproblem

Apple har nylig gitt ut oppdateringer for sine eldre operativsystemer, inkludert iOS og iPadOS 15.7.9, macOS Monterey 12.6.9 og macOS Big Sur 11.7.10. Disse oppdateringene tar sikte på å løse et sikkerhetsproblem og gi kompatibilitet med andre enheter og tilbehør.

Mens Apple vanligvis fokuserer på sine nåværende generasjons operativsystemer, gir det av og til ut oppdateringer for eldre modeller som ikke klarer å kjøre de nyeste versjonene. Disse oppdateringene tjener flere formål, inkludert sikkerhetsforbedringer og muliggjør kompatibilitet med nyere enheter.

Oppdateringene ble introdusert en dag før Apples spesielle begivenhet, og brukere kan installere dem gjennom sine respektive operativsystemers oppdateringssystemer. For iOS og iPadOS finner du oppdateringene i Innstillinger-menyen under Generelt og programvareoppdatering.

iOS 15.7.9- og iPadOS 15.7.9-oppdateringene identifiseres av byggenummeret 19H365. MacOS Big Sur 11.7.10-oppdateringen har byggenummeret 20G1427, mens macOS Monterey 12.6.9 er identifisert som build 21G726.

En av de viktigste forbedringene i disse oppdateringene er oppdateringen for CVE-2023-41064, et sikkerhetsproblem som potensielt kan tillate kjøring av vilkårlig kode gjennom et ondsinnet bilde ved hjelp av ImageIO. Patchen løser et bufferoverløpsproblem ved å forbedre minnehåndteringen, noe som gjør den sikrere.

Apple har erkjent at det har vært rapporter som tyder på aktiv utnyttelse av dette sikkerhetsproblemet. Oppdagelsen av CVE-2023-41064 er kreditert The Citizen Lab ved University of Torontos Munk School.

