Apple avduket nylig sin siste produktserie, som viser frem forbedringer av smartklokkene og telefonene sine. Selv om det var forskjellige imponerende nye funksjoner, er den viktigste endringen bruken av USB-C-lading. Dette trekket kommer ettersom europeiske lovgivere har gitt mandat at alle bærbare teknologiske enheter som selges på kontinentet må ha USB-lading innen slutten av neste år.

Tillegget av en USB-C-port til den ikoniske iPhone er en bemerkelsesverdig avgang for Apple. Selskapet, kjent for sin innovasjon, har ligget bak andre teknologirivaler på dette området. I stedet for å lage en egen versjon av enheten for det europeiske markedet, har Apple imidlertid valgt å gjøre USB-C-porten til standard på alle smarttelefonene sine over hele verden.

Forbrukerne har uttrykt entusiasme for dette skiftet mot universell lading. Mange setter pris på det praktiske ved å bruke samme type ladekabel for alle enhetene sine. De som ofte reiser synes det er spesielt gunstig, siden det eliminerer behovet for å bære flere kabler.

Catherine Warren, en medie- og teknologigründer, hilser steget mot standardisering velkommen, og sier: "Fra mitt synspunkt er alt standard bra. Dette er et veldig positivt lite skritt mot kompatibilitet som vi alle er ute etter som forbrukere."

Gay Gordon-Byrne, administrerende direktør for forbrukerlobbygruppen Right to Repair Foundation, erkjenner verdien av EU-mandatet, men er fortsatt skeptisk til Apples motivasjoner. Hun foreslår at Apple kan prøve å overdrive betydningen av denne endringen, siden de gjerne gjør alt som får dem til å se bra ut. Hun ser imidlertid fortsatt på bruken av USB-C-lading som en positiv utvikling.

