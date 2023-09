Apple avduker kraftig A17 Pro-brikke ved årlig begivenhet

Apple har overrasket teknologientusiaster ved å avduke sin første "Pro"-brikke, A17 Pro, under sitt årlige høstarrangement. Med en størrelse på 3 nanometer er A17 Pro Apples kraftigste mobile silisium til dags dato, med imponerende 17 milliarder transistorer og en sekskjerners CPU. Denne nye brikken tilbyr betydelige forbedringer i ytelse sammenlignet med forgjengeren, A16.

Ifølge Apple er A17 Pros to ytelseskjerner 10 prosent raskere enn A16, mens de fire effektivitetskjernene gir bedre ytelse per watt. I tillegg rapporteres 6-kjerners GPU å være 20 prosent raskere enn før og introduserer avanserte grafikkfunksjoner som maskinvareakselerert strålesporing.

A17 Pros forbedrede egenskaper er spesielt attraktive for spillutviklere. Under arrangementet kunngjorde Apple at populære titler som Resident Evil 4, Resident Evil Village og The Division Resurgence ville komme til iPhone, og vise frem spillpotensialet til denne kraftige brikken.

Noen lurer kanskje på hvorfor Apple valgte å merke denne brikken A17 Pro. Spekulasjoner oppstår om en nedskalert versjon av denne brikken vil bli brukt i neste års iPhone 16. Denne strategiske avgjørelsen gir Apple mer fleksibilitet i fremtiden. I stedet for å måtte rettferdiggjøre fjerningen av visse funksjoner i en rimeligere modell, kan de ganske enkelt introdusere en litt tregere brikke som fortsatt tilbyr en oppgradering fra A16.

Etter hvert som flere detaljer dukker opp fra Apples «Wonderlust»-arrangement, venter teknologientusiaster ivrig på mulighetene som ligger foran A17 Pro-brikken. Det er tydelig at Apple flytter grensene for mobil silisiuminnovasjon, og baner vei for forbedret ytelse og en enda mer oppslukende brukeropplevelse.

