Apple lanserer India-bygget iPhone 15 på salgsdebutdagen

Apple planlegger å gi ut iPhone 15, som er produsert i India, på den første dagen av sin globale salgsdebut, ifølge kilder som er kjent med saken. Selv om flertallet av iPhone 15-enheter fortsatt vil komme fra Kina, er dette første gang en siste generasjons iPhone satt sammen i India vil være tilgjengelig for kjøp umiddelbart. Dette trekket fremhever Indias økende produksjonsevne og representerer et skifte fra Apples tidligere strategi om primært å selge kinesiskproduserte enheter over hele verden.

Apple har jobbet for å bygge bro mellom virksomheten i India og de viktigste produksjonsbasene i Kina. Selskapet startet produksjonen av iPhone 15 på en leverandørs fabrikk i Tamil Nadu-staten forrige måned. Imidlertid kan det være små forsinkelser i tilgjengeligheten av de India-bygde enhetene på grunn av uforutsette logistiske utfordringer.

iPhone 15 forventes å være Apples viktigste oppdatering på tre år, med oppgraderinger av kamerasystem på tvers av serien og en forbedret 3-nanometer prosessor for Pro-modellene. Denne nye lineupen er avgjørende for å gjenopplive Apples salg, ettersom selskapet rapporterte en nedgang i salget i tre kvartaler på rad.

India har blitt stadig viktigere for Apple som et resultat av den indiske regjeringens økonomiske insentiver for å øke lokal produksjon og Apples innsats for å diversifisere utenfor Kina midt i handelskonflikter. Landet har også vist seg å være et lovende marked for Apple, med tosifret vekst i iPhone-salg i India i forrige kvartal.

I tillegg til Foxconn Technology Groups fabrikk i Tamil Nadu, forventes også andre Apple-leverandører i India, inkludert Pegatron Corp. og en Wistron Corp.-fabrikk som snart skal kjøpes opp av Tata Group, å sette sammen iPhone 15.

Apple ser på India som både en detaljhandelsmulighet og en betydelig produksjonsbase på lang sikt, bevist av åpningen av sine første butikker i India i år.

Kilder: Bloomberg News.