Apple lanserer India-bygd iPhone 15 på Global Sales Debut Day

Apple Inc. er satt til å gjøre en betydelig endring i strategien sin ved å lansere den India-bygde iPhone 15 på den første salgsdagen, som markerer første gang en lokalt sammensatt enhet vil være tilgjengelig på den globale debutdagen. Mens flertallet av iPhone 15-enheter fortsatt vil komme fra Kina, fremhever dette trekket Indias voksende produksjonsevne og Apples innsats for å diversifisere produksjonen utover Kina.

iPhone 15 forventes å bli avduket på tirsdag, med salg som starter dagene eller ukene etter arrangementet. Produksjonen av iPhone 15 startet forrige måned på en fabrikk i sørlige delstaten Tamil Nadu, drevet av leverandøren Foxconn Technology Group. Selv om det kan oppstå små forsinkelser på grunn av logistikkflaskehalser, er Apples fokus på å redusere gapet mellom den indiske og kinesiske virksomheten tydelig.

Statsminister Narendra Modis insentiver for å fremme lokal produksjon, kombinert med Apples strategi for å redusere avhengigheten av Kina midt i handelsspenninger, har gjort India til et viktig marked for Apples diversifiseringsinnsats. Før iPhone 14 ble bare en liten brøkdel av Apples globale produksjon satt sammen i India, med en forsinkelse på seks til ni måneder sammenlignet med produksjonen i Kina. Imidlertid har forsinkelsen blitt betydelig redusert, slik at Apple kan sette sammen 7% av sine iPhones i India innen utgangen av mars.

iPhone 15 forventes å være en stor oppdatering av enheten, med forbedringer av kamerasystemet på tvers av serien og Pro-modellene med en oppgradert 3-nanometer prosessor. Denne nye oppstillingen er avgjørende for Apple for å forynge salget, ettersom selskapet rapporterte fallende salg i tre kvartaler på rad på grunn av svak forbrukeretterspørsel i nøkkelmarkeder som USA, Kina og Europa.

Apples fokus på India strekker seg utover produksjonen, da selskapet åpnet sine første butikker i landet i år. Med et raskt voksende marked og økende salg, blir India sett på som både en detaljhandelsmulighet og en viktig produksjonsbase for Apples dingser på lang sikt. Andre leverandører, som Pegatron Corp. og en Wistron Corp.-fabrikk som snart skal kjøpes opp av Tata Group, forventes også å sette sammen iPhone 15 i India.

