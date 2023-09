Qualcomm signerer avtale med Apple for 5G-brikker frem til 2026

Qualcomm har annonsert at de har signert en avtale med Apple om å levere 5G-brikker frem til minst 2026. Avtalen forlenger et langvarig forhold mellom de to selskapene og sikrer Qualcomms posisjon som den ledende designeren av modembrikker for Apples telefonenheter.

Avtalen kommer på et tidspunkt da Apple står overfor økte utfordringer i Kina og ønsker å forsterke sine forsyningskjeder andre steder. Ved å samarbeide med Qualcomm sikrer Apple en stabil tilførsel av 5G-brikker til sine telefoner, til tross for planene om å utvikle sin egen modemteknologi.

Denne avtalen utvider omfanget av en tidligere brikkeforsyningsavtale som ble signert i 2019, som fulgte etter en langvarig juridisk kamp mellom Qualcomm og Apple. I henhold til den nye avtalen vil Qualcomm levere brikker til Apple-telefoner som er satt til å bli utgitt hvert år frem til 2026. Verdien av avtalen er ikke offentliggjort, men den sies å være lik den forrige avtalen.

Mens Apple jobber med sin egen modemteknologi og kjøpte Intels modemenhet i 2019, har selskapet ikke avslørt hvor raskt det planlegger å implementere sine egne brikker. Qualcomm anslår at bare en femtedel av Apples iPhones vil bruke brikkene innen 2026, men denne anslaget kan være konservativ, ettersom tidligere spådommer om Qualcomms virksomhet med Apple har undervurdert samarbeidet deres.

Avtalen bekrefter også patentlisensavtalen som ble signert mellom Qualcomm og Apple i 2019, som er satt til å utløpe i 2025, men kan forlenges med to år til. Dette partnerskapet er avgjørende for begge selskaper, ettersom det lar Qualcomm beholde sin posisjon som en nøkkelleverandør til Apple mens Apple drar nytte av Qualcomms ekspertise innen modembrikkedesign.

