Apple Store-nettstedet blir offline i forkant av lansering av iPhone 15

Apple Store-nettstedet gikk midlertidig offline tirsdag morgen, bare timer før den etterlengtede lanseringen av iPhone 15. Landingssiden viste en melding om at nettstedet var under oppdateringer og oppfordret besøkende til å komme tilbake snart. En blå-og-grå animert Apple-logo, også knyttet til lanseringsarrangementet for iPhone 15, ble vist sammen med en fungerende lenke til livestreamen.

Apple-sjef Tim Cook skal avduke den nyeste versjonen av selskapets flaggskipprodukt klokken 1 ET fra Apple Parks Steve Jobs Theatre. Det er fortsatt uklart om nettstedkrasjet var et resultat av overveldende interesse for iPhone 15 eller om Apple gjør endringer på sin online markedsplass.

iPhone 15 forventes å bli utgitt 22. september, med tre modeller tilgjengelig til forskjellige prispunkter. Standardversjonen vil starte på $799, mens Pro Max-alternativet vil bli priset til $1,099. En bemerkelsesverdig endring i iPhone 15 er bruken av en USB-C standard ladeport, som pålagt av EU. Dette trekket markerer en avgang fra Apples proprietære Lightning-ladeport.

Ryktene rundt iPhone 15 inkluderer introduksjonen av en "handlingsknapp", som vil gi brukerne rask tilgang til ulike funksjoner og innstillinger uten å låse opp enheten eller navigere gjennom apper. Selv om detaljer er knappe, mener eksperter at denne knappen kan skille iPhone 15 Pro fra tidligere modeller.

Apple introduserer vanligvis et nytt produkt på høsten, og iPhone 14 ble utgitt i september i fjor. Selskapets aksje, som nylig nådde en rekordhøy markedsverdi på 3 billioner dollar, opplevde en liten nedgang under tidlig morgenhandel tirsdag.

