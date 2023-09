Apple lanserer India-bygget iPhone 15 på den globale salgsdebutdagen

By

Apple planlegger å lansere iPhone 15, som vil bli satt sammen i India, på sin globale salgsdebutdag, ifølge kilder kjent med saken. Mens flertallet av iPhone 15-enheter fortsatt vil bli produsert i Kina, representerer dette trekket en betydelig avvik fra Apples tidligere strategi om hovedsakelig å selge kinesiskproduserte enheter. Det fremhever også Indias voksende produksjonsevne og indikerer Apples innsats for å redusere gapet mellom dens indiske og kinesiske produksjonsbaser.

Cupertino-baserte Apple begynte produksjonen av iPhone 15 på en fabrikk i Tamil Nadu, India, forrige måned. Det kan imidlertid oppstå små forsinkelser på grunn av uforutsette logistikkflaskehalser. Apple har økt andelen iPhones montert i India, og nådde 7 % innen utgangen av mars. Dette skiftet er et resultat av den indiske statsministeren Narendra Modis økonomiske insentiver for å øke lokal produksjon og Apples behov for å diversifisere produksjonen utover Kina midt i handelskrigen mellom USA og Kina.

iPhone 15 forventes å være den viktigste oppdateringen til enheten på tre år, med oppgraderinger til kamerasystemet og en forbedret tre-nanometer prosessor i Pro-modellene. Denne nye lineupen spiller en kritisk rolle for å gjenopplive Apples salg, ettersom selskapet rapporterte fallende salg for tredje kvartal på rad på grunn av svak forbrukeretterspørsel i nøkkelmarkeder som USA, Kina og Europa.

Apple har også utvidet sin tilstedeværelse i India, og åpnet sine første butikker i landet i år. Det indiske markedet blir sett på som både en detaljhandelsmulighet og en viktig produksjonsbase for Apples dingser på lang sikt. I kvartalet til og med juni opplevde iPhone-salget i India tosifret vekst, og nådde et nytt høydepunkt.

Andre Apple-leverandører i India, som Pegatron Corp og en Wistron Corp-fabrikk som snart skal kjøpes opp av Tata Group, forventes å begynne å sette sammen iPhone 15 også.

Kilder: Bloomberg News