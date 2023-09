AirPods Pro 2 kommer nå med USB-C-ladeveske

Apple har annonsert at den nye AirPods Pro 2 kommer med et USB-C-ladedeksel i stedet for Lightning-kontakten. Denne endringen er i tråd med Apples bruk av USB-C som standardkontakt for produktene, inkludert Mac, iPad og Siri Remote.

AirPods Pro 2 selv vil ikke motta noen maskinvareoppgraderinger, men vil nå være kompatibel med USB-C-lading. Dette betyr at brukere enkelt kan bruke den samme kabelen til å lade Mac, iPad, AirPods og den nye iPhone 15-serien. I tillegg kan AirPods Pro 2 lades direkte fra iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro og iPhone 15 Pro Max.

For kunder som kjøper nye AirPods Pro 2, vil USB-C-ladedekselet være inkludert i esken. I motsetning til opprinnelige forventninger vil Apple imidlertid ikke selge USB-C-ladedekselet separat.

Bestillinger for den nye AirPods Pro 2 med USB-C-ladedeksel kan nå legges inn, med forsendelser planlagt å begynne 22. september. Prisen for AirPods Pro 2 er fortsatt på 249 dollar.

Totalt sett reflekterer denne oppdateringen Apples forpliktelse til å standardisere produktene sine med USB-C-kontakten, noe som gir økt brukervennlighet og kompatibilitet på tvers av enheter.

kilder:

– Apple Event