Farvel til iPhone 13 Mini: Apple dropper sin minste telefon

Apple har avviklet iPhone 13 Mini, etter en lignende skjebne som forgjengeren, iPhone 12 Mini. Den mindre telefonen har blitt fjernet fra Apples utvalg, og gir plass til iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 14, iPhone 13 og andregenerasjons iPhone SE (2022).

iPhone 12 Mini, introdusert i 2020, fikk blandede anmeldelser. Mens noen, inkludert forfatteren av denne artikkelen, var fans av den kompakte størrelsen, var mange brukere skuffet over batterilevetiden og den trange skjermen. Som et resultat måtte Apple redusere produksjonen av iPhone 12 Mini med 70 prosent på mindre enn ett år.

Med avviklingen av iPhone 13 Mini har småskjermentusiaster fortsatt noen alternativer. Tredjepartsforhandlere og operatører som Amazon tilbyr fortsatt iPhone 13 Mini for kjøp. I tillegg er det anstendige små Android-telefoner tilgjengelig, samt den budsjettvennlige andregenerasjons iPhone SE, som har en 4.7-tommers skjerm, men mangler noen av de avanserte funksjonene som finnes i den utgåtte Mini-modellen, for eksempel doble kameraer, MagSafe, ultrabredbånd 5G og Face ID.

Mens Apple har bestemt seg for å gå bort fra å produsere telefoner i mindre størrelse, finnes det fortsatt alternativer for de som foretrekker en kompakt enhet. Avviklingen av iPhone 13 Mini kan skuffe noen, men det er fortsatt tilgjengelige alternativer på markedet for de som leter etter en mindre telefon.

Definisjoner:

– iPhone 13 Mini: Den mindre versjonen av iPhone 13, introdusert av Apple i deres utvalg av smarttelefoner.

– iPhone SE: En budsjettvennlig iPhone-modell med mindre skjermstørrelse, som ofte passer for brukere som foretrekker kompakte enheter.

Kilde: Sheena Vasani, The Verge.