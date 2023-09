Ingen nye iPads forventes fra Apple før 2024, ifølge analytiker Ming-Chi Kuo

Apple-analytiker Ming-Chi Kuo har uttalt at selskapet neppe vil gi ut noen nye iPad-modeller før slutten av 2024. Denne nyheten kan skuffe de som ventet på en ny iPad-kunngjøring i nær fremtid.

Mens Apple nylig holdt Wonderlust-arrangementet, var det fokusert på å avduke nye iPhones, Apple Watches og muligens AirPods. Spekulasjoner har antydet at en iPad-oppdatering kan skje i oktober, ifølge Bloombergs Mark Gurman. Gurman nevnte også at det forventes en oppdatert iPad Air snart, siden den siste oppdateringen for denne modellen var tidlig i 2022. Den mer betydningsfulle oppdateringen til iPad Pro, som vil inneholde M3-brikker og OLED-skjermer, skal imidlertid lanseres neste gang år. Den siste iPad Pro-oppdateringen skjedde i oktober 2022.

Apple har ikke gitt noen offisielle kommentarer angående utgivelsen av nye iPader.

I tillegg til forsinkelsen i nye iPad-utgivelser, har Kuo tidligere rapportert at Apples MacBook-serie utstyrt med M3-brikker ikke ville være tilgjengelig i år. Det er mulig at Apple kan arrangere et arrangement tidlig i 2024 for å lansere både de nye iPadene og Mac-ene sammen, men dette er rent spekulativt.

