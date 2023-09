Apple kunngjør USB-C-ladedeksel for AirPods Pro

By

Apple har annonsert at AirPods Pro nå kommer med et USB-C-ladedeksel, slik at brukere kan lade øreproppene sine med samme kabel som deres nye iPhone 15. Dette trekket følger Apples gradvise bruk av USB-C på tvers av produktlinjen, inkludert Mac, iPad, iPhone og annet tilbehør.

Tidligere brukte Apples flaggskip-øreplugger Lightning-ladeporter. Med overgangen til USB-C kan brukere nå enkelt lade AirPods Pro ved hjelp av den samme kabelen som følger med deres nye iPhone 15. I tillegg nevnte Apple under presentasjonen at brukere også vil kunne lade AirPods fra iPhone.

Selv om AirPods Pro går over til USB-C, er det viktig å merke seg at de vanlige AirPods og AirPods Max-hodetelefonene ikke vil motta en USB-C-revisjon på dette tidspunktet. Imidlertid har rykter antydet at begge produktene potensielt kan bli oppdatert en gang neste år.

Denne kunngjøringen indikerer Apples forpliktelse til USB-C-kontakten og dens økende betydning i teknologiindustrien. USB-C tilbyr en rekke fordeler, inkludert raskere ladehastigheter, forbedrede dataoverføringshastigheter og økt kompatibilitet med et bredt spekter av enheter.

Med USB-C-ladedekselet til AirPods Pro imøtekommer Apple behovene til sine kunder som allerede eier eller planlegger å kjøpe den nye iPhone 15. Denne integrasjonen forenkler ladeprosessen og eliminerer behovet for ekstra kabler eller adaptere.

