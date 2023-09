Apples kommende pressebegivenhet: Hva kan vi forvente?

Apple forbereder seg på sin etterlengtede pressebegivenhet, som skal finne sted i selskapets hovedkvarter i Cupertino, California. Mens det årlige iPhone-arrangementet typisk har fokusert på inkrementelle oppgraderinger, forventes Apple i år å introdusere USB-C-lading til smarttelefonene sine for første gang. Dette trekket vil samsvare med EUs nylige lovgivning som krever at alle små enheter skal støtte USB-C-lading innen 2024.

Bruken av USB-C-lading vil ikke bare strømlinjeforme ladeprosessen på tvers av ulike enheter og merker, men også redusere antallet ladere og kabler forbrukere trenger å slite med. Analytikere mener denne endringen er en betydelig forstyrrelse for iPhone-design, men ikke en dramatisk.

I tillegg til USB-C-lading, ryktes det at iPhone 15-serien har funksjonen "Dynamic Island", som erstatter hakket på toppen av skjermen. De avanserte iPhone 15 Pro- og 15 Pro Max-modellene forventes å ha nye funksjoner, inkludert et bakovervendt periskopobjektiv for forbedret optisk zoom og et titan-deksel for en lettere og tynnere enhet. Disse modellene forventes også å bli drevet av Apples nyeste A17-brikke, som tilbyr raskere prosessering og lengre batterilevetid.

Pressearrangementet kan også gi oppdateringer om Apples mixed reality-headset, Vision Pro, som skal lanseres i 2024. Apple kan erte nye funksjoner og samarbeid for dette futuristiske produktet.

Dessuten vil Apple sannsynligvis avduke sine nyeste Apple Watches, inkludert Apple Watch Series 9, sammen med de nye iPhones. Selskapet kan også vise frem neste generasjons AirPods med et USB-C-kompatibelt ladedeksel. Lanseringsdatoer for kommende operativsystemer, som iOS 17, kan også bli annonsert.

Arrangementet forventes imidlertid ikke å inneholde nye iPads eller Mac-datamaskiner, da analytikere forventer at disse kunngjøringene kommer i oktober. På samme måte er ikke Apple spådd å gi ut en sammenleggbar enhet for å konkurrere med Samsung og Googles tilbud.

Oppsummert lover Apples kommende pressebegivenhet spennende oppdateringer og endringer, med introduksjonen av USB-C-lading til iPhones som et betydelig høydepunkt. Forbrukere kan også se frem til nye funksjoner i iPhone 15-serien, samt erting for Vision Pro mixed reality-headsettet. Arrangementet skal etter planen finne sted i Apples hovedkvarter og vil bli livestreamet på nettsiden deres.

