iOS 17 introduserer spennende nye funksjoner: Standby-modus, direkte talepost og mer

iOS 17, det nyeste operativsystemet fra Apple, er satt til å være tilgjengelig for offentlig nedlasting 18. september. Under Apples lanseringsarrangement for iPhone 15 kunngjorde selskapet ankomsten av iOS 17, som først ble avduket på Worldwide Developers Conference (WWDC) i juni.

iPhone-brukere kan se frem til en rekke nye funksjoner med utgivelsen av iOS 17. Standby-modus er et bemerkelsesverdig tillegg, som lar brukere forvandle iPhone-ene sine til en nattbordsklokke når de plasseres på siden. Live Voicemail-funksjonen gir en hendig transkripsjonstjeneste som viser en direkte transkripsjon av taleposter mens de blir tatt opp. Autokorrektur og stemmetranskripsjon har også fått forbedringer, noe som forbedrer brukeropplevelsen.

Videre kan Siri nå aktiveres uten å måtte si «hei» på forhånd. I tillegg introduserer iOS 17 en ny Journal-app, som gir brukerne muligheten til å lage tilpassbare klistremerker og sette opp kontaktplakater. NameDrop-funksjonen muliggjør enkel deling av kontaktinformasjon via AirDrop ved å bringe to iPhone-enheter sammen.

For iPad-brukere vil også fullversjonen av iPadOS 17 bli lansert 18. september. Denne oppdateringen forbedrer widget-interaksjonen og gjør det mulig for brukere å tilpasse låseskjermene sine. Kompatible iPad-modeller inkluderer 6. generasjons iPad, 5. generasjons iPad mini, 3. generasjons iPad Air og 2. generasjons iPad Pro 12.9-tommers modeller eller nyere.

Det er imidlertid viktig å merke seg at ikke alle iOS 17-funksjoner er tilgjengelige i alle land eller regioner. Apple råder brukere til å sjekke nettstedet for spesifikk informasjon om funksjonens tilgjengelighet.

Avslutningsvis presenterer iOS 17 spennende nye funksjoner for iPhone-brukere, som StandBy-modus, Live Voicemail og forbedret Siri-funksjonalitet. Utgivelsen av iPadOS 17 gir også forbedringer til iPad-brukeropplevelser. Apple-entusiaster kan se frem til å utforske disse nye funksjonene og oppdateringene når operativsystemene blir tilgjengelige for nedlasting.

