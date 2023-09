Apple og AAA-partner for å bringe satellittdrevet veihjelp til iPhones

Apple har annonsert et nytt partnerskap med AAA for å bringe satellittdrevet veihjelp til iPhone 15 og iPhone 14. Denne funksjonen utvider seg til den eksisterende Emergency SOS via satellitt, som ble introdusert med iPhone 14. Med denne nye tjenesten kan iPhone-brukere mottar nå hjelp for bilproblemer som flatt dekk eller går tom for bensin når de er utenfor mobiltelefonens rekkevidde.

Når du aktiverer en ny iPhone 14 eller iPhone 15, vil brukere få to års gratis tilgang til Emergency SOS og veihjelp. Tjenestene som tilbys gjennom denne funksjonen er dekket av AAA-medlemsvilkårene for AAA-medlemmer, eller tilgjengelige på betal-per-bruk-basis for ikke-medlemmer.

For å få tilgang til veihjelpstjenesten kan brukere ganske enkelt sende tekstmeldinger til AAA for å få hjelp i nødsituasjoner som å bli låst ute av bilen eller gå tom for drivstoff. Denne funksjonen bruker Apples nødtekst via satellitt-alternativ når det ikke er mobil- eller Wi-Fi-dekning tilgjengelig.

Når en bruker kontakter AAA for å få hjelp, vises et kort spørreskjema på skjermen for å samle inn viktige detaljer. Disse detaljene kan deretter overføres via satellitt til AAA, som vil sende en direkte melding til brukeren og sende assistanse til deres plassering. Det er imidlertid viktig å merke seg at denne satellittfunksjonen krever fri sikt mot himmelen, så det kan hende den ikke fungerer i områder med mye skog eller andre steder med hindret utsikt.

Selv om Apple ikke har annonsert kostnadene for Emergency SOS etter de første to årene, er det et kjærkomment tillegg for iPhone-brukere som kan finne seg selv i behov for hjelp i avsidesliggende områder eller situasjoner der tradisjonelle kommunikasjonsmetoder ikke er tilgjengelige.

Kilder: Apple, AAA