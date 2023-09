Apples kommende iPhone 15: Hva du kan forvente

By

Apple forbereder seg på å avduke sin etterlengtede iPhone 15 under sin årlige produktutstilling. Teknikgiganten har opplevd en mild nedgang i salget, med tre kvartaler på rad med fallende tall, noe som signaliserer nok en mulig nedgang i inneværende kvartal. Dette har resultert i et fall i Apples aksjekurs og en stopp i markedsverdiveksten.

I likhet med tidligere iterasjoner, forventes ikke iPhone 15 å ha banebrytende teknologiske fremskritt. I stedet vil det sannsynligvis tilby inkrementelle forbedringer av brikkene, batteriet og kameraene. En bemerkelsesverdig endring er imidlertid bruken av USB-C-kabelstandarden, som Apple sannsynligvis vil introdusere for lading.

Dette skiftet til USB-C er først og fremst drevet av et mandat fra europeiske regulatorer som krever utfasing av Lightning-portkabler innen 2024. Det er spekulasjoner om Apple vil implementere denne endringen globalt eller begrense den til det europeiske markedet. Heldigvis eier mange forbrukere allerede USB-C-kabler på grunn av deres brede bruk på forskjellige enheter, noe som gjør overgangen relativt praktisk. USB-C-kabler tilbyr også raskere ladehastigheter og dataoverføringer sammenlignet med Lightning-kabler, noe som kan sees på som positivt for forbrukerne.

I tillegg kan iPhone 15-modellene ha et redesign, med en formskiftende utskjæring på skjermen kjent som "Dynamic Island". Dette designelementet ble først introdusert med fjorårets Pro- og Pro Max-enheter. Det går også rykter om Pro- og Pro Max-versjonene som har et teleobjektiv i periskopstil med 6x optisk zoom, noe som gir en forbedret kameraopplevelse for langdistansefotografering.

Med disse oppgraderingene spår analytikere en potensiell økning i prisene på Pro- og Pro Max-modellene. Dette kommer på et tidspunkt da post-pandemisk inflasjon allerede påvirker husholdningenes budsjetter, og tester forbrukernes vilje til å betale for premium-enheter.

Bortsett fra de nye iPhonene, forventes Apple også å avduke sine nyeste smartklokker og det kommende iOS 17-operativsystemet. iOS 17 vil introdusere funksjoner som sanntidstranskripsjoner av ubesvarte anrop, slik at brukere kan bestemme om de vil svare på anropet før taleposten tas opp.

Totalt sett er Apples iPhone 15-utgivelse etterlengtet, selv med fravær av store teknologiske fremskritt. Bruken av USB-C-kabler, kameraforbedringer og programvareoppdateringer forventes å lokke forbrukere og øke salget.

