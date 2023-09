Slik ser du Apples Keynote-begivenhet i september

By

Tekniske entusiaster over hele verden har ivrig ventet på Apples kommende hovedbegivenhet i september. Heldigvis kan du bli med på spenningen ved å livestreame arrangementet online. Her er en guide for hvordan du kan se det etterlengtede arrangementet:

1. Besøk Apples offisielle nettsted: Start med å navigere til Apples offisielle nettsted. I «eple-arrangementer»-delen finner du en direktesending av arrangementet. Bare klikk på lenken for å få tilgang til strømmen og nyt hovedbegivenheten i sanntid.

2. Sjekk Apples YouTube-kanal: Apple vil også streame arrangementet direkte på sin YouTube-kanal. Hvis du foretrekker å se via YouTube, besøk kanalen og sørg for å slå på varsler slik at du ikke går glipp av noen oppdateringer.

3. Bruk Apple TV-appen: Hvis du har en Apple TV, kan du få tilgang til direktesendingen gjennom Apple TV-appen. Åpne appen og se etter begivenhetens direktesending. Dette lar deg se hovedbegivenheten fra stuen din på en større skjerm.

Ved å følge disse enkle trinnene kan du stille inn på Apples hovedbegivenhet i september uansett hvor du er. Hold deg oppdatert med de siste produktkunngjøringene, teknologiutviklingen og spennende nyheter fra Apple.

Definisjoner:

– Keynote Event: En presentasjon eller kunngjøring fra Apple som viser frem nye produkter, programvareoppdateringer og innovativ teknologi.

– Direktestrøm: kringkasting av en begivenhet i sanntid over internett, slik at seerne kan se begivenheten mens den skjer.

kilder:

– Apples offisielle nettsted

– Apples YouTube-kanal

– Apple TV-appen