Apple ventet å avduke ny iPhone-serie med USB-C-lader

Apple er satt til å kunngjøre sin nye iPhone-serie i dag, som forventes å ha en bytte fra Lightning til USB-C-laderporter. Dette trekket kommer etter en tvist med EU (EU), som har gitt mandat at alle små enheter, inkludert telefoner, må være kompatible med USB-C-ladekabler innen slutten av neste år. EU argumenterer for at denne endringen vil redusere avfall og spare penger for forbrukerne.

Apple har tidligere hevdet at Lightning-kabelen er sikrere enn USB-C-ladere, som allerede brukes av rivaliserende selskaper som Samsung. Nå følger imidlertid selskapet EUs krav. De nye iPhone-modellene forventes å bli avduket på Apples Wonderlust-arrangement, som vanligvis er tiden på året når nye iPhones introduseres.

Denne kunngjøringen kommer på et tidspunkt da Apple står overfor synkende iPhone-salg på grunn av høyere priser. Kunder velger å utsette oppgradering til nyere modeller. I tillegg arbeider selskapet med diplomatiske spenninger mellom USA og Kina. Rapporter tyder på at den kinesiske regjeringen forbyr embetsmenn å bruke Apple-telefoner.

Analytikere spår at overgangen til USB-C vil være hovedfokuset i Apples kunngjøring. Yory Wurmser, hovedanalytiker hos Insider Intelligence, mener at dagens arrangement også vil inneholde nye Apple Watch- og AirPod-modeller, men iPhone 15 vil være den viktigste utgivelsen for selskapet. EUs politiske beslutningstakere tror at innføringen av en felles lader vil forenkle livene til europeere og eliminere behovet for utdaterte ladere, noe som resulterer i kostnadsbesparelser på €250 millioner per år for forbrukerne.

Mens noen forbrukere kan ha bekymringer om kabelendringen, spår analytikere som Avi Greengart fra Techsponential at innen en generasjon vil forbrukerne akseptere og tilpasse seg den nye standarden. Det er også forventet at Apple vil øke prisene på sine Pro-modeller sammen med forbedringer av iPhone-kameraer og -brikker.

Den siste nedgangen i iPhone-salg, som utgjorde nesten halvparten av Apples totale inntekter, har skapt bekymring. Den kinesiske regjeringens restriksjoner på iPhones på offentlige kontorer og statsstøttede enheter har også påvirket Apples aksjer og markedssentiment. Analytikere som Dan Ives fra Wedbush mener imidlertid at Apple har tatt betydelige markedsandeler i Kina og forventer at et eventuelt forbud bare vil påvirke en liten brøkdel av det forventede iPhone-salget i landet.

Definisjoner:

– Lynladerporter: De proprietære ladeportene som brukes av Apple-enheter.

– USB-C: En universell ladeport som er i ferd med å bli industristandarden for mange elektroniske enheter.

– Europeisk union (EU): En politisk og økonomisk union av 27 medlemsland lokalisert i Europa.

– USB-C-ladekabler: USB-C-kabler, også kjent som USB Type-C, er reversible kabler som kan overføre både strøm og data.