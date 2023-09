Apple kunngjør nye iPhone-modeller og mer på Keynote Event

By

Apple forbereder seg på å avsløre sin siste serie med iPhone-modeller under det etterlengtede keynote-arrangementet, med tittelen "Wonderlust". Arrangementet er planlagt til tirsdag kl. 10 PT og vil bli streamet live for publikum over hele verden. Ved siden av de nye iPhone-ene kan Apple også avduke en ny Apple Watch og gi oppdateringer om det kommende Vision Pro VR-headsettet.

Ryktene tyder på at Apple vil introdusere fire neste generasjons iPhone-modeller: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro og iPhone 15 Pro Max. Spesielt forventes "Pro"-modellene å ha en bytte fra rustfrie stålrammer til lettere og potensielt tynnere titanrammer. Mens det er spekulasjoner om hvordan det vil se ut, vil detaljene holdes skjult frem til konferansen.

En betydelig endring som Apple sannsynligvis vil kunngjøre er overgangen fra sin proprietære Lightning-port til den mer utbredte USB-C-porten. Dette skiftet er drevet av EU-forskrifter og kan ha implikasjoner for hvordan fremtidige iPhone-kjøpere bruker enhetene sine. Det gjenstår å se hvordan Apple vil presentere og rettferdiggjøre denne endringen for sine kunder.

I tillegg til iPhone-avsløringen, kan Apple benytte anledningen til å avsløre en ny iterasjon av Apple Watch. Selskapet har en merittliste med å oppdatere sin populære bærbare enhet på årlig basis, selv om detaljer om den nye Apple Watch fortsatt er knappe.

I tillegg kan Apple kort berøre Vision Pro, dets mye etterlengtede virtuelle virkelighetshodesett. Med iPhone-arrangementet som tiltrekker seg en betydelig mengde oppmerksomhet, ville det ikke være overraskende om Apple ga oppdateringer om fremdriften til Vision Pro før den forventede lanseringen neste år.

For å se direktesendingen av hovedbegivenheten kan seerne få tilgang til den direkte på Apples offisielle nettside eller via YouTube. Arrangementet vil være tilgjengelig på YouTubes livestream, og Apple TV-appen vil vise frem live-arrangementet så vel som tidligere for de som foretrekker å bruke Apple TV.

Med den nært forestående avdukingen av nye iPhone-modeller, potensielle oppdateringer til Apple Watch og innsikt i utviklingen av Vision Pro VR-headsettet, lover Apples hovedbegivenhet en spennende utstilling av selskapets siste innovasjoner og tilbud.

