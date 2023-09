Apple kunngjør nye iPhone-modeller og potensielle oppdateringer til Apple Watch og Vision Pro på Keynote Event

Apple er satt til å avduke sin siste serie med iPhone-modeller under sin kommende "Wonderlust" keynote-arrangement. Det ryktes at teknologigiganten introduserer neste generasjon iPhones, inkludert iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro og iPhone 15 Pro Max. Spennende nok kan Apple velge titanrammer i stedet for rustfritt stål for sine "Pro"-modeller, noe som resulterer i lettere enheter og potensielt tynnere skjermrammer. Selv om det nøyaktige utseendet forblir ukjent, vil Apples konferanse gi det første glimtet av disse nye designene.

Som svar på EU-forskrifter, forventes Apple også å erstatte sin proprietære Lightning-port med den mer standard USB-C-porten. Denne endringen gir en interessant mulighet for Apple til å ta opp hvordan de planlegger å navigere i dette skiftet og hvordan forbrukere vil reagere på denne endringen.

Ved siden av iPhone-modellene kan Apple benytte anledningen til å introdusere en ny iterasjon av Apple Watch. Historisk sett oppdaterer selskapet smartklokkeserien på årlig basis, selv om spesifikke detaljer rundt potensielle oppdateringer for årets Apple Watch fortsatt er knappe.

Dessuten kan Apple diskutere Vision Pro under hovedarrangementet. Selv om begrenset informasjon er tilgjengelig, forventer selskapet å lansere sitt virtuelle virkelighetshodesett, Vision Pro, i løpet av det kommende året. Tatt i betraktning den betydelige oppmerksomheten som ble høstet av Apples iPhone-arrangementer, vil all innsikt som deles om Vision Pro utvilsomt gi næring til forventningen til dette kommende produktet.

For de som er ivrige etter å se arrangementet, vil Apple direktestreame keynoten på YouTube, hvor seerne kan få tilgang til livestreamen direkte på denne siden. Apple TV-brukere kan også bli med på spenningen ved å starte TV-appen og finne delen "Apple Special Event" for å se begivenheten live eller gå tilbake til tidligere keynotes. Alternativt kan enkeltpersoner uten Apple TV eller en preferanse for YouTube stole på Apple Events-delen av Apple-nettstedet for å livestreame arrangementet i deres foretrukne nettleser, inkludert Safari, Mozilla Firefox, Microsoft Edge og Google Chrome.

Totalt sett lover Apples hovedbegivenhet å levere en rekke spennende kunngjøringer, som viser frem de nyeste iPhone-modellene, potensielle oppdateringer til Apple Watch og innsikt i den etterlengtede Vision Pro.

