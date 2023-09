iPhone 15-serien: Pris, oppgraderinger og rykter

Apple skal avsløre sin iPhone 15-serie på «Wonderlust»-arrangementet i dag, og det har dukket opp en rekke lekkasjer og rykter angående prisene på iPhone 15 Pro-modellene. I følge disse kildene vil iPhone 15 Pro og iPhone 15 Pro Max-modellene se en betydelig prisøkning sammenlignet med fjorårets modeller. iPhone 15 Pro Max forventes å ha den høyeste prisøkningen.

Ryktene tyder på at vanilla iPhone 15 og iPhone 15 Plus-modellene vil bli lansert til samme pris som forgjengerne, men noen rapporter tyder på at det kan være en marginal prisøkning. På den annen side ryktes det at iPhone 15 Pro Max får den bratteste prisøkningen sammen med den største oppgraderingen, som inkluderer en kameralinse i periskopstil og et titanchassis.

Ny informasjon fra Macrumors tyder på at det ikke blir noen prisøkning for de ikke-proffe iPhone 15-modellene. Grunnmodellen til iPhone 15 forventes å starte på $799, samme pris som iPhone 14 i fjor. I India ble basismodellens pris satt til Rs 79,900 XNUMX, og den vil sannsynligvis forbli den samme i år.

iPhone 15 Pro-modellene sies å ha designoppgraderinger som tynnere og buede rammer, samt en ny titanramme for å erstatte chassiset i rustfritt stål. Det går rykter om en redesignet "mute"-knapp som kan fungere som en handlingsknapp som ligner på Apple Watch Ultra. Denne endringen kan erstatte sidebryterknappen som ble sett i tidligere generasjoner av iPhones.

iPhone 15 Pro forventes å se en prisøkning på $100, fra $1099 i USA. Dette kan føre til en prisøkning på minst 10,000 15 Rs i India. Super-premium iPhone 1299 Pro Max ryktes å ha den høyeste prisøkningen, med en mulig startpris på $XNUMX i USA.

