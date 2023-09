Apples leverandør Foxconn sender Made in India iPhone 15, utvider produksjonen utover Kina

Apple-leverandøren Foxconn skal begynne å sende Made in India iPhone 15 bare uker etter at smarttelefonene er rullet ut fra kinesiske fabrikker. Dette trekket fra Apple er en del av et flerårig initiativ for å diversifisere produksjonen utover Kina og redusere sårbarhetene i forsyningskjeden. Monteringen av iPhones i India vil ikke bare hjelpe Apple med å utvide sine produksjonsevner, men også redusere usikkerheten i handelen forårsaket av spenninger mellom Washington og Beijing.

Foxconn-anlegget i Sriperumbudur, Tamil Nadu, vil spille en avgjørende rolle for å lette forsendelsen av de nyeste iPhone-enhetene. Produksjonen av iPhone 15 i India vil imidlertid avhenge av tilgjengeligheten av komponenter, hovedsakelig hentet gjennom import, samt jevn oppskalering av produksjonslinjer ved Foxconn-anlegget nær Chennai.

I tillegg til Foxconn, forventes også andre Apple-leverandører som opererer i India, som Pegatron Corp. og et Wistron Corp.-anlegg som snart skal kjøpes opp av Tata Group, å begynne å sette sammen iPhone 15. Dette vil ytterligere styrke Apples produksjonsnærvær i India.

iPhone 15 skal lanseres i dag på Wonderlust-arrangementet, sammen med andre kunngjøringer, inkludert den nye Apple Watch-serien og Apple AirPods. iPhone 15 og 15 Plus-modellene forventes å ha en glassbakside og aluminiumssider, mens de avanserte Pro-versjonene angivelig vil ha byttet til en titandesign, noe som gjør dem mer holdbare og lettere.

Samlet sett er Apples beslutning om å produsere iPhones i India et strategisk grep for å diversifisere forsyningskjeden og redusere avhengigheten av Kina. Ved å utvide produksjonen utover Kina, har Apple som mål å sikre en mer robust og sikker forsyning av sine kritiske produkter.

kilder:

– Bloomberg: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-09-12/foxconn-to-start-shipping-made-in-india-iphone-15

– LiveMint: https://www.livemint.com/technology/gadgets/apple-to-start-shipping-made-in-india-iphone-15-report-11657667457472.html