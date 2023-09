Ny iPhone 15-serie avduket av Apple med priskutt for irske brukere

By

Apple har offisielt avduket sin nyeste linje med iPhones og smartklokker, med kunngjøringen av iPhone 15-serien og Apple Watch Series 9. Mens teknologigiganten har økt prisene på iPhonene sine i USA, vil irske brukere få rabatt. iPhone 15 Pro starter på €1,239 100, et priskutt på €15 fra fjorårets modell. iPhone 979 vil starte på €1,029, sammenlignet med €15 for ett år siden. IPhone 1,129 Plus har også fått sin pris redusert til €1,179 fra €XNUMX.

Apple har som mål å forbedre den generelle brukeropplevelsen med sine nye enheter, til tross for utfordringene som den nåværende levekostnadskrisen utgjør. De nye iPhone-ene lover forbedret samtalekvalitet, fotografering og bruk av en standard USB-ladeport. iPhone 15 Pro-modellene vil ha en tilpassbar handlingsknapp, mens iPhone 15 Pro vil ha en mer holdbar titandesign og et kraftigere kamerasystem.

iPhone 15-serien vil være utstyrt med A16-brikken, mens Pro-modellene vil ha den oppgraderte A17-brikken. iPhone 15 har også tatt i bruk USB C-tilkoblingen for lading og dataoverføring, i samsvar med EUs frist for å standardisere lading innen 2024. I tillegg har Apple utvidet nødsatellittfunksjonene til iPhone, og lagt til veihjelp via satellitt.

Apple har også introdusert Apple Watch Series 9, som har en bevegelseskontrollfunksjon, behandling av Siri-forespørsler på selve klokken, og forbedret integrasjon med HomePod. Selskapet fortsetter å prioritere bærekraft, med innsats for å eliminere plast fra emballasje, bruke 100 % resirkulerte materialer og stole på rene, fornybare energikilder.

Definisjoner:

– USB C: En universell seriell bussforbindelse som vanligvis brukes til lading og dataoverføring i elektroniske enheter.

– A16- og A17-brikker: Refererer til prosessorene som brukes i Apple-enheter, med A17 som den nyere og kraftigere versjonen.

– Nødsatellittfunksjoner: En enhets evne til å koble seg til et satellittnettverk for kommunikasjon og assistanse i nødssituasjoner.