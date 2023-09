Apples chips produsert i USA, men emballasje er fortsatt ferdig i Taiwan

Ifølge The Information skal Apples brikker, produsert av Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), lages i den nye fabrikken i Phoenix, Arizona, som annonsert av Apple-sjef Tim Cook. Disse brikkene vil imidlertid måtte sendes tilbake til Taiwan for montering fordi fabrikken i Arizona mangler nødvendige fasiliteter for å pakke de mer avanserte brikkene.

Emballasje er det siste stadiet av brikkefremstilling, der komponentene settes sammen inne i et hus for å øke hastigheten og energieffektiviteten. Mens brikker for iPad og Mac kan pakkes utenfor Taiwan, må iPhones brikker settes sammen i landet. Denne pakkemetoden har blitt brukt av Apple siden 2016.

Bortsett fra Apple, har TSMC også andre klienter som NVIDIA, AMD og Tesla, hvis brikkemodeller, inkludert NVIDIAs H100, også må sendes tilbake til Taiwan for pakking. Den avanserte emballasjen som brukes på iPhone, rapporteres også å bli brukt av Google for sine fremtidige Pixel-telefoner.

Den amerikanske regjeringen har, gjennom CHIPS Act, satt av betydelige midler for å stimulere til chipproduksjon i USA og redusere avhengigheten av utenlandske leverandører. Dette trekket har som mål å øke den amerikanske halvlederindustrien midt i spenningen med Kina om Taiwan.

Mens regjeringen har etablert et nasjonalt program for avansert emballasjeproduksjon for å bringe chipemballasje til USA, mottar den betydelig mindre finansiering sammenlignet med chipproduksjon. Institutt for trykte kretser opplyste at dette tyder på manglende prioritering av emballasje. TSMC har ingen planer om å bygge pakkeanlegg i USA på grunn av de høye kostnadene som er involvert, og vil sannsynligvis tilby enhver fremtidig pakkemetode i Taiwan.

kilder:

- Informasjonen