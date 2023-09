Apple tar i bruk USB-C-standard for fremtidige iPhone-utgivelser

Etter år med motstand har Apple Inc. endelig kapitulert til USB-C-standarden og vil bruke den til alle fremtidige iPhone-utgivelser. Selskapet har brukt sin proprietære Lightning-port for enhetslading siden 2012. Selv om Lightning-porten har vært et unikt salgsargument for Apple, har den også vært en belastning for forbrukerne på grunn av de høye kostnadene for erstatningskabler.

Beslutningen om å bytte til USB-C kommer etter at EU (EU) signerte et felles lademandat i oktober 2022. I henhold til mandatet skal alle mobiltelefoner, nettbrett og kameraer som selges i EU ha USB Type-C-lading havn. Bærbare datamaskiner vil følge etter i 2026. Direktivet ble satt på plass for å redusere unødvendige laderkjøp og standardisere lading på tvers av enheter.

Apple har vært sterkt imot det vanlige lademandatet, og hevdet at det kveler innovasjon. Imidlertid har selskapet siden innrømmet at det ikke har noe annet valg enn å overholde. Faktisk inkorporerte Apple allerede USB-C i sin iPad Air i 2020 og 10. generasjon iPad i 2022. Nå vil selskapet utvide denne standardiseringen til iPhone-plassen.

Overgangen til USB-C vil gi forbrukerne bekvemmelighet, siden de ikke lenger trenger å bære flere ladekabler for forskjellige enheter. I tillegg vil det sannsynligvis redusere kostnadene for erstatningskabler, ettersom USB-C-kabler er lettere tilgjengelige og generelt rimeligere enn Lightning-kabler.

Apples beslutning om å ta i bruk USB-C-standarden for fremtidige iPhone-utgivelser vil offisielt bli avduket 12. september med lanseringen av iPhone 15. Dette markerer slutten på en æra for Apple og begynnelsen på en mer universell ladeopplevelse for forbrukerne.

kilder:

- BBC

– EUs offisielle nettsted