Apple kunngjør utgivelsesdato for iOS 17

Apple har endelig avslørt utgivelsesdatoen for iOS 17 under sin nylige begivenhet. Den nyeste versjonen av programvaren vil være tilgjengelig for gratis oppgradering mandag 18. september. Denne kunngjøringen kommer etter mye forventning fra Apple-brukere siden programvaren først ble annonsert på WWDC-arrangementet i juni. iOS 17 forventes å fullstendig transformere iPhone-opplevelsen.

Før den offisielle utgivelsen ble en betaversjon av iOS 17 gjort tilgjengelig for testere. Imidlertid vil fullversjonen nå være tilgjengelig for alle. Det er flere spennende funksjoner som har fått oppmerksomhet blant brukerne. En av disse funksjonene er en oppgradering til FaceTime, slik at brukere kan legge igjen videotaleposter. I tillegg vil et verktøy kalt NameDrop gjøre det mulig for brukere å enkelt dele kontaktinformasjon ved å holde telefonene tett sammen. For de som liker organisering er det også introdusert en ny journal-app.

En betydelig forbedring som har fanget interessen til mange, er løftet om en forbedret autokorrigeringsfunksjon. Denne oppdaterte autokorrekturen sies å lære av brukerens preferanser, og eliminerer frustrasjonen ved utilsiktede orderstatninger.

På lanseringsdatoen 18. september kan iOS 17 nås ved å oppdatere programvaren. Dette vil tillate brukere å nyte alle de nye og forbedrede funksjonene som har blitt introdusert. Apple fortsetter å tilby fremskritt som forbedrer brukeropplevelsen for sine kunder.

kilder:

– Annonsering av Apple-begivenheter