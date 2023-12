Å låse opp potensialet til nanomaterialer gjennom biologi

I en banebrytende forelesning ved MIT fordypet Angela Belcher seg inn i den spennende verdenen av nanoteknologi, og utforsket hvordan biologi kan brukes til å skape nye og innovative nanomaterialer. Belcher, professor i biologisk ingeniørvitenskap og materialvitenskap ved MIT, forklarte at ved å utnytte kraften i biologi kan forskere avdekke nye måter å konstruere materialer på nanoskala.

Et eksempel som Belcher presenterte var modifikasjonen av M13-bakteriofagen, et virus som spesifikt infiserer bakterier. Ved å manipulere genene til viruset, var Belchers forskningsgruppe i stand til å legge til nye DNA- og peptidsekvenser, og effektivt bruke viruset som mal for å lage uorganiske materialer. Evnen til å kontrollere materialer på nanoskala åpner for et bredt spekter av bruksområder, fra utvikling av batterier og brenselceller til miljøsanering og medisinsk diagnostikk.

Belcher diskuterte også potensialet ved å bruke M13-bakteriofagen for å forbedre miljøet. Tidligere student Geran Zhang modifiserte viruset til maling av karbonbaserte materialer med høy overflate som kan bryte ned små molekyler. Dette gjennombruddet kan ha implikasjoner for å rydde opp i elver, bekjempe smog og til og med utvikle kjemiske krigføringsmidler.

Potensialet til nanoteknologi strekker seg også til feltet biomedisinsk avbildning. Belcher fremhevet viktigheten av nær-infrarød bildebehandling, som lar forskere se dypere inne i kroppen. Laboratoriet hennes utviklet bildeverktøy ved å bruke karbon nanorør som kan oppdage små svulster under operasjonen. Ved å konstruere et virus for å bære fluorescerende nanorør, kan leger nå identifisere svulster som ellers ville ha gått ubemerket hen.

Belcher avsluttet foredraget med å diskutere et mål som ble delt av henne og teamet hennes: å utvikle en deteksjons- og diagnostisk teknologi for eggstokkreft i løpet av de neste fem til 10 årene. Ved å skanne hele egglederen for pre-cancerøse lesjoner, tar de sikte på å forbedre tidlig oppdagelse og behandling av denne dødelige sykdommen.

Foredraget til Angela Belcher kastet lys over det enorme potensialet ved å bruke biologi til å låse opp nye muligheter innen nanoteknologi. Ved å utnytte naturens kraft kan forskere revolusjonere felt som spenner fra energilagring til miljøsanering og kreftdiagnostikk.