Ubisoft gir oppdatering om Xdefiants utgivelsesdato og utviklingsstatus

Ubisoft har nylig delt en viktig oppdatering angående utgivelsesdato og utviklingsstatus for det kommende spillet, Xdefiant. I et innlegg på deres offisielle nettside avslørte utøvende produsent Mark Rubin at spillet ikke bestod innsendingsprosessen for Sony og Xbox, noe som resulterte i samsvarsproblemer som må løses før en utgivelsesdato kan bekreftes.

Rubin forklarte at selskapet mottok de første resultatene av innsendingsprosessen i midten av august, noe som indikerte at spillet ikke oppfylte de nødvendige kravene for samsvar. Denne avsløringen kom som en overraskelse for teamet, siden de hadde undervurdert mengden arbeid som trengs for å sikre overholdelse.

Som et resultat kan ikke Ubisoft gi en spesifikk utgivelsesdato for Xdefiant på dette tidspunktet. I stedet fokuserer de på å løse de compliance-relaterte problemene og forberede en ny innsending til plattforminnehaverne. Hvis innsendingen går gjennom, kan spillet potensielt bli utgitt i midten til slutten av september. Det er imidlertid en mulighet for at et betinget pass kan gis, noe som krever en dag 1-lapp med endelige rettelser for overholdelse. I et slikt scenario vil utgivelsesdatoen bli skjøvet til tidlig/midten av oktober.

Til tross for disse usikkerhetene, forsikret Rubin fansen om at Ubisoft fortsatt er opptatt av åpenhet og lytter til tilbakemeldinger fra spillerne. Laget har allerede inkorporert spillerforespørsler i spillets utvikling, for eksempel inkludering av Map Voting og en kommende S&D-lignende modus. Rubin understreket at Xdefiant er ment å være et spill for fellesskapet, og Ubisoft er dedikert til å levere en best mulig opplevelse.

Konklusjonen er at fans av Xdefiant må vente litt lenger på spillets utgivelse ettersom Ubisoft jobber for å sikre samsvar med Sony og Xbox. Teamet tar aktivt opp problemene som er identifisert under innsendingsprosessen og håper å gi en fast utgivelsesdato så snart som mulig.

Kilde: Ubisoft via Ubisofts offisielle nettsted