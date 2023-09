Amanda Holden overrasker i minikjole i skinn

Amanda Holden, den 52 år gamle britiske TV-personligheten, snudde nylig hodet i en svart minikjole i skinn, og beviste at alder bare er et tall når det kommer til mote. Til tross for hennes fantastiske utseende, avslørte hun at hun fortsatt unner seg en Aperol Spritz om dagen, selv når hun prøver å detoxe.

Holdens valg av antrekk viste frem hennes selvtillit og mote-fremad stil. Den svarte minikjolen i skinn fremhevet figuren hennes, slik at hun kunne utstråle både eleganse og edgi samtidig. Hennes valg av antrekk sendte temperaturene skyhøye og høstet ros fra både fans og motekritikere.

I tillegg til sin upåklagelige motesans, åpnet Holden også opp om sine drikkevaner. Til tross for at hun var bevisst på helsen sin og opprettholder en balansert livsstil, innrømmet hun å nyte en Aperol Spritz om dagen. Denne avsløringen kom som en overraskelse for mange, siden den var i motsetning til hennes forsøk på detoxing.

Selv om det å hengi seg til en alkoholholdig drikk daglig kan virke kontraproduktivt for en detox, er det viktig å merke seg at måtehold er nøkkelen. Aperol Spritz, en populær cocktail laget med Aperol, Prosecco og brusvann, kan nytes med måte uten å avspore ens helsemål.

Holdens selvtillit, personlige stil og ærlighet om livsstilsvalgene hennes er en inspirasjon for mange. Ved å opprettholde en balanse mellom overbærenhet og måtehold, oppmuntrer hun andre til å prioritere deres velvære mens de fortsatt nyter tingene de elsker.

– Kildeartikkel av Sarah Packer og Geraint Llewellyn for Mailonline (ingen nettadresser)